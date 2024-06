El Ayuntamiento de Cáceres saldará la deuda bancaria de 11,4 millones

Ep.



El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha presentado este martes un paquete de inversiones a cuenta del remanente de tesorería, que asciende a 29 millones de euros, de los que se invertirán 25,3 millones.



De estos, 11,4 millones de euros irán destinados a saldar la deuda bancaria que tienen las arcas municipales por diferentes préstamos que están generando unos intereses de medio millón de euros al año, con lo que la deuda financiera se quedará a cero. Y otros 13,8 millones se invertirán en diferentes proyectos en barrios, cultura, deporte, movilidad y mejoras de dependencias municipales, entre otros.



El alcalde Rafael Mateos y el concejal de Economía y portavoz, Ángel Orgaz, ha presentado la batería de proyectos que estarán ejecutados antes del 31 de diciembre porque "son actuaciones muy realistas", ha dicho el regidor. Muchas de ellas se encuentran ya en contratación, se están trabajando en los pliegos de prescripciones técnicas, porque es un trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de todo el año y que "ahora lo que hacemos es poner a su disposición crédito", ha añadido.



"El Ayuntamiento de Cáceres a través del remanente de tesorería zanja su deuda bancaria, sanea su economía y, al mismo tiempo, plantea inversiones para que Cáceres sea una ciudad moderna, atractiva y amable", ha señalado el regidor, que ha añadido que con una economía saneada se dan certezas a los empresarios y a los proyectos que se están interesando por asentarse en la ciudad, y se mejora la vida de los cacereños.



Las principales inversiones que se realizarán son la renovación y sustitución tanto de las redes de abastecimiento como de saneamiento en el barrio R-66 para frenar los problemas con el agua que padecen sus vecinos, para lo que se invertirán 150.000 euros. Renovar las instalaciones de la depuradora de aguas residuales de Arroyo-Malpartida costará 46.000 euros, y también se redactará el proyecto de la glorieta del Junquillo entre las calles Dalia y Amapola, par lo que se destinan 35.000 euros.



Se concluirá la segunda fase de reforma de la calle La Roche Sur Yon, con 220.000 euros; se mejorarán los recintos caninos con nuevos vallados, fuentes, zonas de sombra, etc., con una inversión de 40.000 euros. Otros 300.000 euros se invertirán en adecentar los caminos públicos de la Sierra de la Mosca, en la zona de la Montaña, y otros 200.000 irán para arreglos de sedes vecinales como la de Pensionistas La Bondad, Casa de Cultura La Cañada, sede vecinal La Mejostilla y sede vecinal de Espíritu Santo.



También se rehabilitará la sede social Estación Arroyo-Malpartida con 120.000 euros y la glorieta de Héroes de Baler se adecuará con ornamentación con 30.000. Se colocará una escultura en recuerdo del 'Motero Caído' en la subida a la Montaña y se destinarán 100.000 euros para complementar el presupuesto total de la reforma de la plaza de Santiago, ya que con el aumento de los precios se decidió que Diputación y el ayuntamiento se repartieran los 200.000 euros de sobrecoste de esta obra.



En urbanismo, hay previstas dos expropiaciones para rediseñar la zona del nuevo Museo El Madruelo. Una se hará con 105.000 euros para conectar Caleros con Tenerías, abrir la calle y facilitar el acceso desde Ribera del Marco a la ciudad monumental. La otra es una vivienda en la calle Navas de Tolosa dentro del Parque del Príncipe por la zona de Aguas Vivas que está tasada en 132.117 euros.



EMBELLECIMIENTO E ILUMINACIÓN CALLES



Para embellecer la ciudad se destinarán 70.000 euros en maceteros y bancos, mientras que para mejorar la iluminación de varias vías se invertirán un total de 352.000 euros en Las 300, El Junquillo, el Paseo Alto, el parque Víctimas del Terrorismo y Valdesalor.



Otros 120.000 euros se destinarán a la eliminación de grafitis, principalmente el centro de la ciudad, zona del Plan Especial y algunas intervenciones en barrios, en espacios degradados como el puente de la Hispanidad con la avenida de Cervantes. Además, se pondrá en marcha una red de baños públicos con módulos autolavables y antivandálicos por un importe de 70.000 euros.



En movilidad, se hará un estudio con 60.000 euros de presupuesto que determine las necesidades de zonas restringidas y zonas de bajas emisiones para saber dónde están las cámaras, dónde deberían ponerse, dónde estacionar, etc. También se dará el visto bueno al plan director del servicio de autobuses urbanos que será un documento previo a la próxima licitación del contrato por un importe de 25.000 euros y se mejorará la accesibilidad de paradas de bus y taxis.



MEJORAS DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL



Este plan de inversiones recoge también la reforma de dependencias de la Jefatura de la Policía Local para actualizar espacios y adaptarlos a la nueva reorganización, por un importe de 360.000 euros. Se renovarán los sistemas de comunicación como los walky-talkies (80.000 euros), y la galería de tiro que lleva cerrada desde hace años se adecuará para homologarla y abrirla a la práctica, con 280.000 euros.



Está prevista la adquisición de un nuevo programa de gestión policial para integrar todos los programas disponibles, los sistemas de radar, etilómetros, sistemas de prevención, vigilancia y seguridad de la ciudad, para lo que se invertirán 70.000 euros.



En la sección de edificios municipales, también se hará una inversión de 20.500 euros para crear una Oficia de Atención al Ciudadano en un lugar cómodo y céntrico para todos en dependencias municipales de la calle Doctor Fleming. De momento, se acondicionará el local y se comprarán equipos informáticos.



En este paquete de inversiones hay previstas mejoras en la accesibilidad del cementerio (65.000 euro); y para la eficiencia energética de los edificios municipales se destinan más de 314.000 euros así como para mejorar la señalización tanto interior como exterior de los edificios municipales (48.000 euros); actualizar la imagen corporativa del ayuntamiento para adecuarla a la nueva estructura organizativa (12.000 euros) y para la renovación de mobiliario y equipos de los centros de trabajo municipales, otros 50.000 euros.



En el polígono industrial de Las Capellanías se invertirán 290.000 euros en un sistema de vídeo vigilancia en los accesos al polígono y otros 34.000 euros irán a desarrollo de proyectos de dinamización en Aldealab, en los edificios Embarcadero y Garage 2.0 donde se crear una ludoteca en estas instalaciones, entre otras iniciativas.



DEPORTE Y CULTURA



En el capítulo de deportes, hay prevista una inversión de 95.000 euros para la reforma integral de la iluminación de los campos de fútbol de Pinilla-Mejostilla; otros 120.000 euros para mejoras en las pistas deportivas de barrios; 35.000 euros para ampliar las áreas biosaludables; 31.800 euros para subvenciones directas y promoción de eventos deportivos, y 18.200 euros para la redacción del proyecto de la candidatura de Cáceres Ciudad Europea del Deporte en 2026.



Para otro reto europeo, el de la Capitalidad Cultural en 2031 se destinarán 150.000 euros para la creación del consorcio, además de 310.000 euros para diversas actividades culturales que enriquezcan la candidatura.



El Baluarte de los Pozos, que estaba en alquiler porque es de propiedad privada se adquirirá por 270.000 euros y se destinarán 100.000 euros a una campaña de turismo; 187.000 a diversos festejos; 157.000 euros más a la iluminación de Navidad para llegar a los barrios; 50.000 euros para el evento Cáceres City of Dragons, que volverá a celebrarse en otoño; 30.000 euros para una iniciativa denominada 'Cáceres, pequeña Irlanda' y 200.000 euros para el festival Extremúsika.