Cáceres enciende este martes la Feria de San Fernando con 15 casetas

Ep.



El encendido de las luces y los fuegos artificiales este martes, 28 de mayo, a las 22,30 horas en el recinto ferial de Cáceres, darán el pistoletazo de salida de forma oficial a las Ferias de San Fernando, las cuales se prolongarán hasta el domingo, 2 de junio, con un amplio programa de actividades para todas las edades, que ha comenzado ya el pasado fin de semana con la 'preferia'.



Este martes se celebrará, además, el segundo día de descuentos en las atracciones instaladas en el ferial, que contará con una iluminación decorativa que incorpora tecnología de iluminación led en el 100% de sus adornos luminosos con casi medio millón de puntos de luz distribuidos en 60 arcos, un pórtico luminoso y una portada luminosa principal de 16 metros de ancho por 12,50 metros de alto.



Tras el encendido oficial del recinto por parte de las autoridades municipales llegarán los fuegos artificiales, un espectáculo diseñado utilizando una muestra de efectos y colores, combinados de manera dinámica y lanzados de forma sincronizada para crear secuencias originales.



Este año el recinto ferial cuenta con 15 casetas, incluidas la del Mayor y la Municipal y todos los días de 18,00 a 20,00 horas la zona de las atracciones no tendrá música para que las personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar de la feria.



También desde este martes y hasta el 2 de junio se celebrará en el Paseo de Cánovas la Muestra Agroalimentaria y de Artesanía y este 28 de mayo tendrá lugar la Feria de Ganado equino, mular y asnal en el recinto hípico, con exposición de maquinaria y artículos de campo y premios a los mejores animales, además de talleres de esquileo y herradura.



Lo más novedoso de este año es que vuelven los toros después de seis años a la plaza Era de los Mártires con dos festejos. El viernes 31 de mayo habrá una corrida de toros mixta con Pablo Hermoso, Morante de la Puebla y Juan Ortega. Y el domingo, día 2 de junio, un mano a mano de Alejandro Talavante y Emilio de Justo. Los festejos serán a las 19,00 horas.



CONCIERTOS EN EL RECINTO HÍPICO



En cuanto a los conciertos que tendrán lugar los días de feria en el recinto hípico serán el jueves 30 de mayo, a partir de las 18,00 horas, con el Festival I Love 90s y 2000s; el viernes 31 de mayo, a partir de las 20,30 horas, actuarán Mocedades y Los Panchos.



Ya el sábado 1 de junio actuará Taburete, cuyo concierto no comenzará hasta que concluya el partido de la final de la Champions League que disputarán el Real Madrid y el Borussia Dortmund. El encuentro empieza a las 21,00 horas y se podrá seguir a través de las pantallas gigantes instaladas en el recinto hípico.



Con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan disfrutar de estos conciertos independientemente de su situación económica se van a destinar un porcentaje de entradas gratuitas para familias que lo soliciten a través del IMAS y también para las personas mayores, según explicó en la presentación del programa la concejala de Festejos, Soledad Carrasco.



Y la Feria de Día en el centro de la ciudad será del 30 de mayo al 2 de junio con conciertos en pequeño formato y charangas para amenizar las calles del centro de la ciudad. Mientras, para los más pequeños, las marionetas de Gorgorito no faltarán a su cita el 31 de mayo a las 12,30 horas en el Paseo de Cánovas, y Peneque el Valiente, el 1 y 2 de junio en el mismo sitio y a la misma hora.



En cuanto a la programación de la Caseta Municipal, las actividades han comenzado ya el pasado fin de semana pero la inauguración oficial será este martes con el espectáculo 'Ay Mamma Mía' con sesiones musicales y ofertas; y el miércoles, 29 de mayo, se celebrará el 2º Concurso de micro abierto desde las 18,00 horas. Tras el éxito del año pasado en el que se sumaron más de 15 artistas emergentes, en este 2024 se vuelve a convocar a las nuevas formaciones de solistas, dúos o grupos a que exhiban su arte en un escenario.



El jueves, 30 de mayo, desde las 16,00 horas habrá sesiones de djs y por la noche actuará 'Dennis Moore'; mientras que el viernes 31 de mayo, a partir de las 11,30 horas habrá un concurso infantil denominado 'Sigue al chef' con la dirección y conducción de Jhota, el famoso cocinero finalista del concurso culinario de TVE. Las plazas son limitadas al precio de 20 euros que incluye la participación, regalo del mandil y los utensilios que se usen para el cocinado.



A partir de las 21,30 horas llega el festival Marea Extrema, lo mejor del rock nacional e internacional de la mano de los grupos 'So payaso' y su homenaje a Extremoduro, 'La Patera' tributo a Marea, y el estreno del nuevo trabajo del grupo malpartideño 'Verea'. La noche acabará con la sesiones de los Djs Residentes.



El sábado, 1 de junio seguirá la programación en la Caseta Municipal con una fiesta de música de los 80 y 90 con 'El barco ochentero', donde habrá regalos especiales se podrá conseguir un pasaje gratis para la edición de 'Locos por el Mediterráneo del barco ochentero 2024'. Actuará el grupo cacereño M-Cano que ofrecerá un repertorio especial con temas de Mecano.



A partir de las 22,00 horas comenzará un show con djs y ya el domingo, 2 de junio, se despedirá la feria con otro 'Súper bingo' y un equipo de animación.



En la Caseta del Mayor, durante toda la feria será una caseta en la que habrá degustaciones y se podrá bailar los éxitos más sonados con el 'El baúl de los recuerdos', sesiones musicales en la que se recordarán éxitos inigualables de los 60, 70, 80 y flamenco. A mediodía habrá propuestas gastronómicas como un cocido, una caldereta o ensaladilla.



LIMPIEZA Y SEGURIDAD



En cuanto al dispositivo de seguridad y limpieza diseñado para estos días estará compuesto por cerca de un millar de efectivos, entre policías locales y nacionales, bomberos o servicios sanitarios y de limpieza, que velarán para que todo transcurra con normalidad.



La Policía Local realizará cerca de 450 servicios, y habrá en las calles 120 agentes de la Policía Nacional, 42 de Guardia Civil, 92 de Tráfico, y un retén contra incendios conformado por 5 personas y 2 vehículos por parte del Sepei, así como un hospital de campaña, varias ambulancias de soporte vital básico y avanzado, tanto de Cruz Roja como de DYA, y 10 voluntarios de ARA para reforzar en las labores que la Policía Local estime necesario.



Cabe destacar que el recinto ferial contará con un Punto Violeta contra las agresiones sexuales, ubicado junto al hospital de campaña de Cruz Roja. Asimismo, se reforzará la plantilla del 112 y equipos del Infoex estarán disponibles por si tuvieran que intervenir en caso de incendio. En la misma línea, se amplía la plantilla sanitaria del PAC del antiguo Hospital de la Montaña y el equipo de atención médica del Hospital San Pedro de Alcántara.



Por su parte, la concesionaria municipal de limpieza, Valoriza, también contará con un plan especial de trabajo en el ferial que incluye además de la recogida de basura y de limpieza de todo el entorno, el riego de las inmediaciones para minimizar el polvo.



Asimismo, se ha dispuesto un servicio especial de autobuses urbanos que saldrán de la avenida de Alemania hasta el recinto ferial, desde la tarde hasta la madrugada, para favorecer el transporte público y evitar los desplazamientos con vehículos propios que producen atascos en los accesos.