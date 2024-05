No hay clausura de las Escuelas Deportivas de Cáceres porque contrato empresa caducaç

Ep

El acto de clausura de las Escuelas Deportivas Municipales de Cáceres, que iban a celebrarse este pasado jueves con un acto con los menores participantes y sus familias y que fue suspendido por la Junta Electoral de Zona, tras una denuncia del PSOE, no podrá llevarse a cabo porque la empresa que lo gestiona concluye su contrato el próximo 31 de mayo, dentro del periodo de campaña electoral de las europeas que se celebran el 9 de junio, por lo que no cabe la posibilidad de retrasar esta ceremonia.



El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha lamentado la situación que se ha producido cuando hubo que suspender el acto previsto en la Ciudad Deportiva tan solo tres horas antes, ya que la resolución de la Junta Electoral de Zona llegó al ayuntamiento a las tres de la tarde cuando la clausura estaba prevista para las seis.



Orgaz no ha entrado a valorar la circunstancia de la denuncia presentada por el Grupo Municipal del PSOE, similar a la que el año pasado registró el PP y que obligó a retrasar la clausura al 31 de mayo una vez hubieran pasado las elecciones municipales del 28 de mayo, pero sí ha defendido que "los matices importan" y que "el contexto de este año no parece similar al contexto del año pasado".



Y es que el portavoz ha recordado que el año pasado se celebraban elecciones municipales y la clausura de las Escuelas Deportivas sí estaba prevista en plena campaña electoral, mientras que este año los comicios son europeos y no afectan a candidatos municipales, y además no había empezado todavía la campaña.



"Yo creo que en cualquier caso son matices que sí importan a la hora de tomar una decisión, como cancelar un evento de esta magnitud, y nos resulta especialmente llamativa la hora en la cual recibimos comunicación de esa suspensión, que fue a las tres y cinco de la tarde, tan solo tres horas antes de su celebración, lo que originó un enfado considerable a menores, padres, madres y participantes", ha lamentado el portavoz al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Así, Orgaz cree que "las cosas en política, son política, y luego las cosas como eventos culturales, deportivos, que afectan a familias, deben de ser valoradas aparte, yo creo que los contextos importan y el contexto de este año no nos parece similar al contexto del año pasado", ha concluido.



Cabe recordar que la Junta Electoral de Zona suspendió ayer la celebración de la clausura de las Escuelas Deportivas de Cáceres porque cree que el acto es "contrario a la doctrina de la Junta Electoral Central sobre eventos que pretenden publicitar la idea de los logros obrados por un poder público en favor de un determinado partido político", cuando se realizan en periodo electoral.



Esta misma circunstancia se dio el año pasado antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, en el que la Junta Electoral de Zona de Cáceres tampoco permitió la celebración de la jornada de convivencia de clausura de los programas deportivos municipales que se iba a celebrar el jueves 18 en la Ciudad Deportiva.



Entonces se tuvieron que trasladar al miércoles 31 de mayo, una vez concluidos los comicios, pero en esta ocasión no cabe un traslado porque la empresa que lo gestiona, Pebetero, concluye el contrato a finales de este mes de mayo y las eleciones no son hasta el 9 de junio.