Morales destaca la inversión de 300.000 euros en la plaza de toros de Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recordado que la institución provincial ha invertido durante los años 2022 y 2023 más de 300.000 euros en la rehabilitación de la plaza de toros de Cáceres para posibilitar la celebración de festejos taurinos, como los que tendrán lugar en la próxima Feria de San Fernando los días 31 de mayo y 2 de junio.



"Si la diputación no hubiera hecho esa inversión no puede haber toros", ha recalcado el presidente que ha señalado que la institución mantiene así "un compromiso con un sector que genera mucho trabajo también en la parte norte de la provincia pero, en general, en la provincia con el tema de la ganadería brava".



No obstante he incidido en que la institución provincial ha propuesto al Ayuntamiento de Cáceres que esa plaza de toros también sea un espacio multicultural "no solamente para toros", en el que se celebren conciertos exposiciones y otras actividades como el festival de los pueblos del mundo que se realizaba hace años.



"Es lógico y normal que un espacio de la propia belleza y el valor histórico que tiene la plaza de toros de Cáceres se dedicara a eventos culturales como los que se hacían hace algún tiempo", ha incidido Morales, que ha subrayado la contribución y la "inversión importante" que ha hecho la diputación "para que puedan los cacereños y las cacereñas tengan toros a final de este mes de mayo".