PP y PSOE apoyan moción Vox para que se construya en Cáceres Pabellón Ferias y Congresos

Ep.



La moción que ha presentado el grupo municipal Vox al Pleno del Ayuntamiento de Cáceres para construir un Pabellón de Ferias y Congresos en la ciudad ha salido adelante este jueves con los apoyos de PP y PSOE, que se han unido a la propuesta, mientras que Unidas Podemos se ha abstenido.



El portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha pedido al Gobierno local que inicie los trámites para encontrar el lugar adecuado para esta infraestructura y que se ejecute con financiación de las administraciones. Cabe recordar que Vox lleva esta moción también a la Asamblea de Extremadura.



Gutiérrez ha defendido que la construcción de un pabellón de ferias y congresos en Cáceres es un "viejo anhelo" y una "vieja petición" del empresariado de la ciudad que contribuirá a que crezca empresarial y económicamente, tanto Cáceres como toda la provincia.



Asimismo, ha recordado que Extremadura cuenta en estos momentos con tres pabellones feriales de este tipo en Badajoz, en Mérida y en Don Benito, aparte de la institución ferial de Zafra, pero ninguno ubicado en la provincia de Cáceres.



"Creemos que esta deficiencia lastra el crecimiento económico y empresarial de Cáceres y su provincia", ha defendido Gutiérrez, que ha criticado que los últimos cuatro alcaldes que ha tenido la ciudad, tanto del PP como del PSOE --José María Saponi, Carmen Heras, Elena Nevado y Luis Salaya-- prometieron la construcción de este pabellón pero "ninguno de ellos lo hizo".



En esta línea, ha considerado que el actual alcalde, Rafael Mateos, tiene ahora la oportunidad de no pasar a formar parte de esa lista de alcaldes cacereños que "no han cumplido con su palabra", y empezar la construcción de este pabellón de ferias y congresos en la ciudad.



La moción ha sido apoyada por el PP, cuyo concejal de Comercio, Jorge Suárez, ha justificado su voto a favor porque cree necesario que la provincia cuente con un pabellón para ferias. Suárez ha explicado que, a pesar de que la ciudad tiene un Palacio de Congresos en el que se celebran varias muestras profesionales, el espacio se ha convertido, principalmente, "en una sala de conciertos".



Por su parte, la concejala socialista María Ángeles Costa también ha defendido la iniciativa y ha recordado que el anterior Gobierno del PSOE había previsto su construcción junto a una operación urbanística para reordenar el polígono de Charca Musia que el actual Ejecutivo local ha paralizado.



INFORME SOBRE LA MINA



En el turno de intervenciones ciudadanas ha tomado la palabra el portavoz del colectivo AmA Cáceres, Santiago Márquez, que ha pedido que se modifique el informe del Servicio Jurídico de Urbanismo emitido en la Declaración de Alcance que se ha enviado a la Junta de Extremadura, sobre la viabilidad de la mina de litio en la Sierra de la Mosca, que determina que un proyecto subterráneo no es incompatible con el Plan General Municipal (PGM).



"Los técnicos también se equivocan", ha dicho Márquez, a lo que el alcalde Rafael Mateos ha respondido que no interferirá en las decisiones de los técnicos porque eso "sería prevaricar", y ha defendido la independencia de los servicios municipales a la hora de emitir informes técnicos basados solo en criterios jurídicos y normativos.



Según ha dicho Márquez el informe sobre la actividad subterránea de la mina y la planta de procesado de litio que se prevé construir en una finca próxima a la EX-206 "se debería rectificar" y realizar las medidas "exactas" entre las instalaciones mineras y el suelo urbanizable, ya que está "solo a 619 metros" cuando el artículo 3.4.32 del PGM establece que debe estar a 2 kilómetros.



Por ello, Ama cree que la mina de litio que proyecta Extremadura New Energies (ENE) puede impedir la expansión urbanística de la ciudad en la zona este y sur, que limita con el proyecto minero. Por ello, ha pedido que se defiendan los intereses generales de la ciudad y no los particulares de una empresa.



OTROS ASUNTOS



El Pleno ordinario de este mes de mayo también ha tratado otros asuntos como la desestimación de la reclamación presentada por la empresa concesionaria del servicio integral del agua, Canal de Isabel II, que solicitaba el abono del coste de la renovación del carbón activo de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).



Además se ha acordado prorrogar el contrato del servicio de mantenimiento, conservación y reparaciones de las dependencias municipales, pistas deportivas y centros de educación infantil, primaria, educación especial y educación para adultos de la ciudad, así como el contrato de limpieza y vigilancia de estas instalaciones.



También se ha designado a dos concejales para formar parte de la Comisión Local de Adjudicación de Viviendas Sociales, que han sido Víctor Bazo (PP) y Beatriz Cercas (PSOE).