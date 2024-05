El Ayuntamiento de Cáceres trabaja para reabrir el Museo Municipal

Ep.



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha confirmado que el Gobierno local trabaja desde varias concejalías para reabrir el Museo Municipal, situado en un edificio de la plaza Publio Hurtado, que se cerró a finales de 2015 para someterlo a una reforma y no ha llegado a abrir sus puertas una vez concluyeron las obras.



Mateos ha avanzado que en los Presupuestos Municipales de 2025 se consignará una partida económica con la intención de recuperar este recurso cultural que "es una prioridad" para el equipo de Gobierno, porque "una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031 no puede tener unas dependencias como ese Museo Municipal en el estado en el que se encuentra", ha dicho.



"Por lo tanto, desde la Consejería de Cultura, con los servicios de infraestructuras del ayuntamiento, con el servicio de patrimonio y, lógicamente, con el servicio de economía, porque hay que buscar financiación, estamos trabajando ya y yo espero que en el año 2025 podamos tener noticias en relación al Museo Municipal de Cáceres", ha concluido el regidor.



Mateos ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios sobre este asunto en la presentación de las actividades del Día Mundial de los Museos que se conmemora el próximo 18 de mayo, aunque no ha avanzado nada del contenido que podría tener este museo.



Cabe recordar que la anterior concejala de Patrimonio, Raquel Preciados, aseguró en declaraciones a Europa Press al inicio de la actual legislatura en julio del año pasado, que se estaba trabajando en una propuesta "seria e innovadora" y una museología "fresca e inédita" para sumar este edificio a la oferta de museos de la ciudad, junto al de arte contemporáneo Helga de Alvear, el Museo de Cáceres, o el que se construirá en El Madruelo.



Para reabrirlo al público serán necesarios trabajos de puesta a punto y mantenimiento, ya que el inmueble presenta algunas patologías derivadas de haber estado cerrado durante casi ocho años y que habrá que subsanar.



Una vez adecentado el edificio hay que catalogar y contextualizar las piezas que se encontraban expuestas en él, con el objetivo de crear una nueva oferta cultural. Además, se estudiará cómo adecuar el proyecto a la normativa jurídica para delimitar la figura con la que abrirá sus puertas y si se trata de un museo, un centro de interpretación o una colección museográfica.