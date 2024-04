Santamaría: Se trabajará para que CCGreen "se convierta en una realidad" para Cáceres

Ep.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha asegurado este jueves que el ecopolígono CCGreen "es un proyecto estratégico para la ciudad de Cáceres" y "va a contar con todo el apoyo" del Gobierno de Extremadura, que seguirá trabajando con Red Eléctrica "para que se convierta en una realidad" y "para que nos den la potencia eléctrica que nos merecemos".

Santamaría se ha pronunciado así tras conocerse que la resolución de las alegaciones presentadas al Plan de Desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026, únicamente atiende una de las 23 propuestas presentadas por la región, dejando con ello fuera a muchos proyectos de empresas interesadas en instalarse, como el citado proyecto de CCGreen, que deberá ahora esperar a la siguiente programación.

"Estamos bastante decepcionados y bastante indignados porque no se ha recogido ninguna modificación más allá de la de Río Caya y esto está limitando el desarrollo industrial clarísimamente de Extremadura", ha subrayado el consejero en declaraciones a los medios antes de participar en la capital cacereña en el III Foro de Responsables Autonómicos de Digitalización, que tienen lugar en el Museo Helga de Alvear.

El responsable autonómico ha recalcado que hay "proyectos reales en un estadio bastante avanzado" que no han recibido esa potencia eléctrica, por lo que la Junta "seguirá reclamando lo que nos corresponde", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que Extremadura es "muy excedentaria" en potencia eléctrica, ya que produce "cinco veces más de lo que consume", por lo que "no tiene ningún sentido que no tengamos potencia para nuestros propios proyectos", ha añadido.

"PROYECTO MADURO"

Al ser preguntado sobre las declaraciones del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, que ha dicho que CCGreen no es todavía un proyecto "lo suficientemente maduro" como para que haya podido recibir el sí del ministerio, Santamaría ha incidido en que el Ministerio de Transición Ecológica "no ha dicho sí o no a CC Green, ha dicho sí o no a tener potencia eléctrica en Cáceres".

"El proyecto de CCGreen tiene un grado de madurez suficiente como para ser tenido en cuenta en la planificación desde mi punto de vista, y desde luego si no se pone potencia, esto es la pescadilla que se muerde la cola, nunca podrán venir proyectos", ha señalado Santamaría, que ha explicado que la propia Red Eléctrica le ha dicho a la Junta que "los proyectos de Extremadura se veían muy maduros, que se veían muy trabajados, que se veía muy claro que estábamos pidiendo potencia para proyectos reales".

Por ello, ha lamentado que "estas demandas no han sido tenidas en cuenta en la planificación de Red Eléctrica", al tiempo que ha insistido en que "CC Green tiene un grado de madurez importante" en el mercado de los data center y ha insistido en que "lo que no puede ser es que no lo podamos montar porque no nos tengan en cuenta en la planificación de Red Eléctrica".

"CCGreen va dando pasos, y yo creo que desde luego es un proyecto que puede transformar la ciudad, y no solo éste, tenemos más proyectos para Cáceres y no tenemos suelo industrial y no tenemos potencia eléctrica, y estamos trabajando en esas dos vías, y yo creo que esas vías, las administraciones somos responsables de solucionarlas", ha recalcado.

Pero "lo que se escapa a la comunidad autónoma es la planificación de Red Eléctrica que depende del Gobierno central", ha incidido, por lo que ha pedido que se ayude a Extremadura a potenciar esos proyectos como el de CCGreen que "va avanzando, que va cobrando cada vez más sentido".

"Cada vez hace falta más potencia de computación a nivel mundial, y en Extremadura nos queremos posicionar en ese negocio, como en otros y sin potencia eléctrica no lo podremos hacer", ha concluido.