Las obras de ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe de Cáceres se retrasan

Las obras de ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe de Cáceres no han comenzado todavía ya que los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiando una alegación presentada por la empresa Nyos que quedó en segundo lugar en el concurso para asumir la dirección de obra, por lo que se retrasa la actuación "unas semanas".

Así lo ha indicado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que ha indicado que también se está a la espera de las medidas cautelares que pudiera adoptar el juzgado una vez se ha admitido a trámite la demanda interpuesta por Adenex contra este proyecto por entender que se va a destruir zonas verdes en la ciudad.

Aparte de este asunto judicial, Orgaz ha indicado que los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiando la alegación interpuesta contra la decisión de la Mesa de Contratación en la que se adjudicó la dirección de obra del proyecto.

"Vamos a esperar a que los servicios jurídicos del ayuntamiento estimen o desestimen la alegación planteada por esa empresa", ha dicho el portavoz, quien ha explicado que la decisión podría afectar al transcurso de la obra de ampliación, por lo que ésta no se ha iniciado todavía. "Hasta que no se resuelva la alegación no van a comenzar las obras", ha zanjado.

VIVIENDAS SOCIALES Y SIERRILLA

Respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que da la razón a una mujer que renunció a una vivienda social por el mal estado en que se encontraba, Orgaz ha dicho que esta usuaria volverá a ser incluida en las listas del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) como demandante de una vivienda social.

El portavoz ha dicho que el equipo de Gobierno respesta las decisiciones judiciales y ha aclarado que esa vivienda social pertenecía a la Junta de Extremadura, por lo que la función del IMAS es valorar a las personas que las necesitan y adjudicarlas.

"Se respeta la decisión judicial y a partir de ahí, como digo, lo que queremos es que obtengan siempre las mejores condiciones posibles", ha recalcado, al tiempo que ha señalado que el ayuntamiento velará para que esas circunstancias "no vuelvan a producir".

Orgaz también ha anunciado que el ayuntamiento no va a recurrir otra sentencia del TSJEx, que obliga a la administración local a asumir los gastos de mantenimiento del sector 1 de la urbanización la Sierrilla de Cáceres. Los servicios jurídicos están valorando la sentencia y valorando en qué condiciones se recepciona esta urbanización.

Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal extremeño ha dado la razón a los propietarios del sector 1 de la urbanización de la Sierrilla que sostenían que la administración local debe hacerse cargo del mantenimiento de este barrio.