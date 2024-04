Unidas Podemos subraya que Junta defiende el "oligopolio" propietario de Almaraz

Ep

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, recalcado que "no olvidemos que los dueños de Almaraz ahora mismo son Iberdrola, Naturgy y Endesa. Estamos muy cansadas de que Extremadura sea una colonia energética para el beneficio de estas grandes empresas que ni tributan aquí y que consideran que pueden convertirnos en un cementerio nuclear, consideran que pueden alicatar nuestras tierras fértiles de placas fotovoltaicas y consideran que pueden secar nuestros embalses para producir energía hidráulica a menor coste".

De este modo, sobre la participación de Guardiola en el pleno del Comité de las Regiones, donde defenderá la continuidad de Almaraz, De Miguel ha insistido en que no acude "en nombre de Extremadura" sino "en nombre de Iberdrola, de Naturgy y de Endesa" pues, de lo contrario, ha dicho, apostaría por el autoconsumo y por las comunidades energéticas locales.

Así, ha criticado que "nunca el Partido Popular se pone del lado del modelo que realmente beneficia a la ciudadanía. Se pone siempre del modelo que beneficia a las grandes empresas eléctricas".

En esta línea, Irene de Miguel ha señalado que no sabe a qué llamará Guardiola energía limpia pero "la realidad" es que las nucleares tienen unos residuos que hay que mantener "durante miles de años por su peligrosidad".

Para la portavoz de la formación morada, "hablar de que es energía limpia creo que es osado, aunque es verdad que el lobby nuclear haya conseguido que Europa lo defina así".

Por ello, ha insistido en que la posición de su partido es que Almaraz debe cerrarse y "no hay ninguna excusa". "El empleo no es una excusa y Extremadura no se merece seguir aumentando el cementerio nuclear al que nos quieren convertir algunos", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que se debe apostar por otras energías que estén en manos de la ciudadanía y no "del oligopolio" pues, apostar por la continuidad de Almaraz, ha apuntado, "lo único que hace" es apostar por un modelo energético "en manos de las grandes empresas eléctricas" que tienen "beneficios millonarios mientras asfixian a la población con tarifas abusivas".

De la misma manera, ha acusado a María Guardiola de querer "instrumentalizar a las instituciones" tras salir el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) a "desdecir" a uno de sus consejeros que se había reunido con la presidenta de la Junta.

Además, en relación a la presentación de alegaciones por parte de la Junta al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), Irene de Miguel ha explicado que su partido ha solicitado conocer las mismas porque mucho se temen, ha dicho, que "como tengan el rigor de los informes técnico-jurídicos para no hacer nada con el tema de las oposiciones de educación pues vamos a dar una imagen lamentable".