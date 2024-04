Vecinos edificio Nuevo Cáceres afectado deben presentar un proyecto de obra en cinco días

Ep.

Los vecinos del inmueble del barrio de Nuevo Cáceres que el pasado lunes sufrió un derrumbe del revestimiento de la fachada lateral deben presentar un proyecto de ejecución de obra en cinco días, tal y como determina el informe de los servicios técnicos de urbanismo del ayuntamiento que han inspeccionado los daños del inmueble tras la caída del paramento de ladrillo y cemento que cubría un lateral.



Ese informe debe ser supervisado por los arquitectos municipales, que ya han corroborado que el edificio, situado entre las calles Évora y Córdoba, no sufre daños estructurales. La obra debe afianzar todo el lateral, incluida la quinta planta, que no se vino abajo, pero debe actuarse sobre toda la fachada, según recoge el informe técnico.



Además, los propietarios deben proceder "cuanto antes" al desescombro del derrumbe, ya que los cascotes han invadido parte de la acera de la calle Córdoba y los soportales del edificio, por lo que la zona permanece precintada al paso de peatones.



Respecto a las viviendas afectadas en el edificio de cinco plantas, los propietarios de las correspondientes con la letra D de cada planta no podrán usar las dos habitaciones y el baño que lindan con la fachada siniestrada hasta que se haya procedido al arreglo.



Así lo ha señalado el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, que ha explicado que el informe de los técnicos municipales establece una orden de ejecución del proyecto de rehabilitación del edificio tras el incidente ocurrido el pasado lunes hacia las ocho y cuarto de la tarde, en el que no hubo que lamentar daños personales.



"Por un lado, a la propiedad se le requiere para que presente un plan o presente una propuesta para ejecutar. Esa propuesta se debe presentar en los próximos cinco días. Se establece un plazo para que se presente una propuesta firmada por un arquitecto competente en la materia", ha explicado Muriel en declaraciones a los medios este miércoles.



Muriel ha recalcado que, "como medidas cautelares", el informe establece que se mantenga el vallado de la zona, y no se permite que se acceda a las estancias que lindan con la fachada, que son dos habitaciones y un baño.