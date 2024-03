PP y PSOE rechazan paralizar obra ampliación aparcamiento Parque del Príncipe de Cáceres

Ep.

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves, con los votos de los grupos municipales de PP y PSOE y la abstención de Vox, la moción presentada por Unidas Podemos que pedía la retirada del proyecto de ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe en la zona de Aguas Vivas/Hernán Cortés, por lo que la obra seguirá adelante tal y como estaba prevista.



La moción de la formación morada pedía la paralización de este proyecto mientras el asunto esté judicializado, ya que ha sido denunciado por la organización ecologista Adenex por los efectos negativos sobre el patrimonio verde de la ciudad.



El concejal de UP, Álvaro Jaén, ha recordado que este proyecto "fue concebido a espaldas de la ciudadanía y su anunció provocó un fuerte rechazo en la población". La oposición de los vecinos no ha dejado de crecer desde que se conoció la licitación del proyecto y se han entregado más de mil firmas contra esta obra.



"Es incomprensible que a estas alturas del siglo XXI un ayuntamiento apueste por eliminar zonas verdes y atraer tráfico al centro de la ciudad", ha resaltado Jaén, que ha recordado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cáceres ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) contra la resolución de la alcaldía en la que se autoriza el gasto para su construcción, que asciende a casi un millón de euros, financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia Next-Generation.



Jaén ha incidido en que "el PP y el PSOE son cómplices en el destrozo del Parque del Príncipe y en legislar contra la ciudadanía", ya que este parking provocará un 'efecto llamada' para atraer hasta el mismo centro de la ciudad no ya 180 coches (capacidad actual del parking del parque) sino 160 vehículos más.



Desde el Gobierno local, el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, ha insistido en que este proyecto "no les gusta" pero viene de la legislatura anterior y, aunque han intentado destinar los fondos a otra iniciativa, no ha sido posible porque había riesgo de perder esa financiación y además habría que indemnizar a la empresa que ha resultado adjudicataria del proyecto.



Leal ha defendido que no se va a destruir zona verde como tal ya que donde está prevista la ampliación es un terraplén que no está dispuesto al uso y disfrute de los usuarios del parque. Además, ha indicado que en la actualidad hay más árboles en el actual aparcamiento que en el área donde se quiere hacer la ampliación. No obstante, el ayuntamiento ha solicitado un informe para conocer la riqueza natural de esa zona.



Desde las filas del PSOE, el concejal Andrés Licerán, ha defendido que este proyecto busca ofrecer un aparcamiento disuasorio a los cacereños y visitantes y que su paralización supondría la pérdida de la subvención europea, ya que la obra tiene que estar terminada antes de fin de año para poder certificarla.



PLAN DE INCLUSIÓN



Por otra parte, el Pleno ordinario del mes de marzo ha aprobado con el voto a favor de PP, PSOE y Unidas Podemos, y la abstención de Vox, la moción presentada por el grupo municipal Socialista para que se lleve a cabo la aprobación definitiva y puesta en marcha del I Plan de Inclusión de las personas con discapacidad del consistorio cacereño, y se elabore un calendario consensuado con el Consejo Sectorial de la Discapacidad, que priorice las actuaciones más urgentes a realizar en materia de accesibilidad universal.



También ha salido adelante, con los votos a favor de Vox y PP y en contra de PSOE y Unidas Podemos, la moción presentada por el grupo municipal Vox en la que pide la redacción de un plan municipal para la simplificación de la burocracia mediante la reducción de los procesos administrativos, así como otras medidas encaminadas a este mismo fin ya que "la administración pública debe ser eficiente, eficaz y de excelente calidad".



Según ha defendido el portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, es necesario "impulsar un sistema efectivo y de calidad de atención al ciudadano, implementando la tecnología y herramientas digitales que puedan automatizar algunos procesos".



Asimismo, ha solicitado un sistema de gestión de la información, la digitalización de los registros y la automatización de los procesos administrativos sin menoscabo de la atención presencial; y fomentar la comunicación entre las distintas administraciones que permita agilizar la solicitud de documentación específica.



Vox ha defendido también la elaboración de un Plan de Simplificación Normativa para reducir el actual marco regulatorio, ya que cree que la administración "se ve sobrecargada de burocracia y es vital derogar la mayor cantidad de disposiciones normativas posible. Además, abogar por la refundición, armonización y simplificación del lenguaje utilizado en aquellas que continúen en vigor".



Vox cree que la burocracia "debe permitir establecer reglas claras y precisas, que a su vez se traduzcan en rapidez y eficacia; debe garantizar la transparencia en la gestión de los recursos y los procesos de las instituciones. Con procedimientos escritos y reglas claras, se evita la discrecionalidad y se reduce el riesgo de favoritismos, discriminación o corrupción".



OTROS ASUNTOS



La sesión plenaria ordinaria ha comenzado con la lectura de la declaración institucional de apoyo a la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024.



También se han aprobado por unanimidad las bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y se ha dado el visto bueno con la abstención de Unidas Podemos a la aprobación definitiva de la modificación del Plan General Municipal (PGM) de una parcela del Residencial Ronda.



La solicitud al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la cesión al Ayuntamiento de Cáceres del tramo de la actual N-630 comprendido entre la glorieta de Donantes de Sangre y la del Movimiento Scout se ha aprobado por unanimidad.



Y la moción de Alcaldía sobre determinación de cargos de la corporación para su desempeño en régimen de dedicación exclusiva y parcial y retribuciones, se ha aprobado con la abstención de Unidas Podemos y supondrá que la séptima Teniente de Alcalde y concejala de Festejos, Soledad Carrasco, tendrá régimen de dedicación parcial con un 75% de la jornada.