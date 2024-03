La tasa de criminalidad de la provincia de Cáceres en la mitad de la media en toda España

Ep

La tasa de criminalidad en la provincia de Cáceres sigue situándose entre las más bajas del país con 27,7 delitos cometidos por cada mil habitantes, según los datos del año 2022, que son los últimos conocidos. Esta cifra supone prácticamente la mitad de los delitos que se producen de media en toda España, que son 49 por cada mil habitantes y una tercera parte de los que se comenten en otras comunidades como por ejemplo Baleares, que se sitúa en 64,5 delitos al año por cada mil habitantes.



No obstante, se aprecia un aumento en algunos tipos de delitos como las redes de trata de personas o el crimen organizado, donde el número total de delitos en la provincia de Cáceres apenas ha subido un 9 por ciento, mientras que los ciberdelitos se han incrementado cerca de un 800 por ciento, es decir, se han multiplicado por ocho.



Son datos aportados por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quitana, que ha participado este miércoles en Cáceres en la toma de posesión de Gregorio Valverde Verdugo como jefe de la Comisaría Provincial de Cáceres, en un acto oficial que ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco, aunque Valverde ya lleva varios meses en sus funciones.



"La seguridad es una responsabilidad de todos, cada uno con sus competencias, pero con un objetivo común", ha asegurado el delegado del Gobierno, quien ha recordado que Extremadura es la comunidad autónoma española más segura; y Cáceres, una de las provincias con menor índice delictivo de nuestro país.



Quintana ha valorado estos datos como "muy buenos" pero ha advertido que "cuando se producen algunos sucesos extraordinarios, se genera una sensación de inseguridad en los ciudadanos". "Es normal, porque aquí los delitos son una excepción; los extremeños, los cacereños estamos acostumbrados a la seguridad", ha expresado.



En su intervención, ha insistido en los nuevos tipos de delitos como son la ciberdelicuencia o las redes de trata de personas ya que supone enfrentarse a "un nuevo tipo de delincuencia y de delincuentes". "No tengo la menor duda de que, como ha hecho siempre la Policía Nacional, sabréis adaptaros a las nuevas realidades delictivas y seguir ofreciendo ese amparo y protección a los ciudadanos", ha subrayado.



Asimismo, el delegado del Gobierno ha explicado que hay que estar muy alertas ante los delitos que atentan contra los colectivos más sensibles de nuestra sociedad, como el bulling, el acoso a los menores, los delitos contra la libertad sexual y, "sobre todo, debemos poner una especial atención a esa violencia insoportable que es la violencia de género", ha resaltado.



"Nuestra sociedad no puede soportar ni un asesinato ni una agresión más y todos debemos comprometernos para acabar con esta lacra indecente", ha incidido.



Por último, Quintana ha reivindicado que el ciudadano tiene que sentirse seguro en su ciudad, en su barrio, en su calle, "porque si se siente seguro, la sociedad mejora, es más solidaria, más de calle, más de compartir, como somos los extremeños".



COMISARIO GREGORIO VALVERDE



El nuevo comisario Gregorio Valverde también ha hecho hincapié en la lucha contra los delitos cibernéticos y en la importancia de ofrecer formación a los agentes para hacer frente a los nuevos tipos de delincuencia, ya que son delitos "complejos" y que evolucionan con mucha rapidez.



Valverde ha llegado a Cáceres a principios de año en sustitución de Carlos Soria, que permaneció en su puesto desde abril de 2022. Se da la circunstancia de que es el sexto comisario que tiene la provincia de Cáceres en los últimos siete años.



Comenzó su trayectoria profesional en la Policía Nacional en 1995, como inspector en prácticas en Navarra. Desempeñó funciones de inspector de policía judicial en Canarias y permaneció durante seis años en la Unidad Central de Información vinculado a la investigación contra el terrorismo.



También ha sido docente en la Escuela Nacional de Policía, jefe de las brigadas de extranjería y de información en Ávila; comisario local en Avilés y ha trabajado también en la Secretaría de Estado de Seguridad como jefe de equipo de inspección de personal y servicios de seguridad; hasta que ha sido nombrado Comisario Provincial de Cáceres por el ministro del Interior. Es Master en criminología aplicada e investigación policial y tiene numerosas condecoraciones y reconocimientos públicos.



Ahora llega a Cáceres para ponerse al frente de unos 350 policías nacionales destinados en la provincia, concretamente unos 240 en la ciudad de Cáceres, alrededor de 100 en Plasencia y 10 agentes en la unidad de Valencia de Alcántara.



A su toma de posesión han asistido, además del delegado del Gobierno y el subdelegado en Cáceres, José Antonio García; la jefa superior de Policía en Extremadura, María Elisa Fariñas; así como el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, entre otras autoridades.