Unidas Cáceres pide paralizar ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe

El Grupo Municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres va a presentar una moción al Pleno que se celebra este jueves para que se paralice el proyecto de ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe mientras el asunto esté judicializado, ya que ha sido denunciado por la organización ecologista Adenex por los efectos negativos sobre el patrimonio verde de la ciudad.

En concreto, el texto de moción recoge que este proyecto "fue concebido a espaldas de la ciudadanía y su anunció provocó un fuerte rechazo en la población".

Así pues, la oposición de los vecinos no ha dejado de crecer desde que se conoció la licitación del proyecto y se han entregado más de mil firmas contra esta obra.

"Es incomprensible que a estas alturas del siglo XXI un ayuntamiento apueste por eliminar zonas verdes y atraer tráfico al centro de la ciudad. Esto es exactamente lo contrario a lo que se está haciendo en todas las ciudades civilizadas de Europa, independientemente del color político de su gobierno: plantar árboles y quitar tráfico", recoge el texto.

Cabe recordar que el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cáceres ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) contra la resolución de la alcaldía en la que se autoriza el gasto para su construcción, por lo que Unidas Podemos cree que se puede acabar pagando una obra "que ni los ciudadanos ni el propio equipo de gobierno quieren y que la ciudad no necesita por un incomprensible capricho de sus autoridades pasadas y presentes".

A este respecto, el concejal Álvaro Jaén ha señalado que "el PP y el PSOE son cómplices en el destrozo del Parque del Príncipe y en legislar contra la ciudadanía", ya que este parking provocará un 'efecto llamada' para atraer hasta el mismo centro de la ciudad no ya 180 coches (capacidad actual del parking del parque) sino 160 vehículos más.

A su vez, la formación morada cree que con este proyecto, los barrios de Aguas Vivas y de la avenida Hernán Cortés disfrutarán, en lugar de una amplia zona verde, de la contemplación de 340 capós, aparcamientos a ambos lados de la vía y cuatro carriles de velocidad alta.

"Por ello, nos sumamos a los colectivos ciudadanos que defienden la protección del parque, y pedimos que se paralice el proyecto al menos mientras esté judicializado", asegura el edil.

Asimismo, UP cree que "el Ayuntamiento está corriendo el riesgo de que Europa finalmente no financie el proyecto porque no reúne las características y tendría que devolver el millón de euros presupuestado y además indemnizar a la empresa adjudicataria".

"Por tanto, por el bien de los vecinos de Hernán Cortés, Aguas Vivas y el resto de la ciudad, haremos todo lo posible para que este parking no se lleve a cabo", concluye Jaén.