Diputación entrega 174 cabezas Merino Precoz a casi medio centenar explotaciones ganaderas

La Diputación de Cáceres ha entregado este miércoles un total de 174 cabezas de ganado de la raza Merino Precoz criadas en la finca El Cuartillo de la capital cacereña, que han ido a parar a casi medio centenar de explotaciones ganaderas de la provincia.



En concreto, se trata de ovejas criadas por el área de Agricultura y Ganadería de la institución provincial para ayudar a las cabañas ganaderas de la provincia a mejorar sus ganaderías.



En este sentido, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, acompañado de la diputada del área, Angélica García, ha asistido a la entrega de 99 machos y 75 hembras a 45 explotaciones ubicadas en 39 localidades de la provincia.



Así pues, tal y como ha explicado el presidente, con el fin de ayudar y acompañar a los ganaderos y las ganaderas en la mejora de sus cabañas, además de mantener y mejorar las razas autóctonas, la Diputación saca a licitación el ganado a un precio especial.



En este caso, han sido de 88 euros las hembras, y 110 euros los machos. Teniendo en cuenta que el precio de mercado de la raza merina precoz oscila entre los 120 y 160 euros, ganaderos y ganaderas se benefician de un descuento aproximado del 28% sobre el precio medio de mercado de los machos y 42% sobre el de las hembras.



A su vez, Morales ha puesto en valor el trabajo realizado por el equipo de este servicio de la diputación, un agradecimiento al que se ha sumado la diputada porque, ha dicho, "gracias a ellos, estas adjudicaciones despiertan gran interés, tanto por la buena calidad del ganado como por los precios".



El objetivo fundamental "es que llegue a los pequeños ganaderos y ganaderas para ayudarles a mejorar sus ganaderías para que puedan conseguir mejores precios y puedan competir mejor en el mercado", ha apuntado la diputada.



García también ha hecho hincapié en el aumento de solicitudes que se experimenta año tras años, "tenemos lista de espera de dentro y de fuera de la provincia, pero no tenemos que olvidar que, en primer lugar, nuestro objetivo es que las ganaderías cacereñas puedan mejorar su rentabilidad con la mejora genética, ayudando así a avanzar en el reto demográfico".



UN TOTAL DE 45 EXPLOTACIONES DE 39 LOCALIDADES



En esta ocasión, tal y como informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa, la adjudicación ha ido a parar a 45 explotaciones ubicadas en 39 localidad localidades de la provincia, ya que se da prioridad a ganaderos y ganaderas de Cáceres, sin cerrar la puerta a otras cabañas llegadas de otras provincias.



Las explotaciones adjudicatarias, en base al cumplimiento de unos u otros requisitos, han sido beneficiarias con más o menos animales, más o menos machos o hembras, pero todas han coincidido en manifestar su satisfacción por este servicio que da la Diputación de Cáceres.



Es el caso de Guiomar Becerro de Bengoa, cuya cabaña está en la Sierra de San Pedro, una joven madre, ingeniera agrónoma, que ha acudido con su hija de cinco meses en brazos.



"Cuando uno empieza, como es mi caso, desde cero, que soy de la nueva generación de ganaderas, no tiene capacidad económica para abarcar todo lo que quiere, y la genética es muy cara y muy difícil de conseguir, por lo tanto, la oportunidad que da la diputación es una ayuda inmensa a los jóvenes y no tan jóvenes, que estamos dedicados al campo", ha explicado.



Pero esta ganadera, al margen de su edad, habla ya de su reciente experiencia: "Este es el segundo año, porque el año pasado recibí cinco machos y cinco hembras, y con el cruce de los machos, lo que puedo decir es que la calidad de los corderos de este año no tiene nada que ver a la de años anteriores, es una mejora en la carne y en la genética bárbara, nos ha ayudado muchísimo".



Por su parte, Pedro Carrasco, con explotación en Monroy, indica que "con estos animales, que están muy seleccionados, obtienes una calidad enorme a la hora de la cría y de la venta, porque es un merino muy ancho y los compradores quieren un animal con una estructura buena, bien formado y se nota mucho a la hora de cruzarlos".



En parecidos términos se ha pronunciado Juan Luis Hurtado, cuya explotación está en Brozas, que abunda en que "en cuanto a genética, la transformación en el cruce industrial y en la pureza es clara; es un acierto de la Diputación para toda la ganadería de la provincia, nos viene muy bien para la reposición de corderos", ha sentenciado.