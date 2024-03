Unidas Cáceres critica retraso en puesta en marcha ayudas sociales a familias vulnerables

La portavoz del grupo municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, Consuelo López, ha criticado el retraso en la puesta en marcha de las ayudas del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) para las familias más vulnerables de la ciudad por la "ineficacia" de la concejala del área, Encarna Solís, que hará que las familias tarden tres meses en recibir las ayudas.



Cabe recordar que el Consejo Rector del IMAS ha aprobado este miércoles las bases que regulan tres ayudas para las familias más vulnerables de Cáceres, concretamente la de suministros de mínimos vitales, que ascienden a 366.250 euros; las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, dotadas con 476.564 euros, y las prestaciones económicas de emergencia social, con un total de 794.700 euros.



"Estas tres ayudas suman 1.637.514 euros que debían estar ya fluyendo en los hogares", ha subrayado López, que ha calificado de "desprecio" de la responsable del organismo, Encarna Solís, a las familias más necesitadas de la ciudad que tardarán "cerca de tres meses en recibir ayudas que necesitan para tener una vida digna en su día a día".



Según sus palabras, "el caso más sangrante" es el de las ayudas municipales para prestaciones económicas de emergencia, que suman 794.700 euros y que "ya podrían estar gestionando desde el momento mismo de la aprobación de los presupuestos municipales en el mes de diciembre".



"Estamos a mediados de marzo y aún falta su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la recogida de la documentación de sus usuarias y la gestión por parte del IMAS", ha advertido la portavoz de la formación morada, que ha apuntado que "esto puede suponer que hasta abril las familias no reciban unas ayudas para alimentación, ropa o calzado que podrían haber tenido desde principios de año".



Según López, puede darse el caso, además, que "haya familias que han visto cortado el suministro de agua, luz o gas por no haber sido capaces de hacer frente a su adeudo y no contar con la posibilidad de solicitar ayudas para su abono". "No se concibe que el sistema de ayudas de esta naturaleza permanezca cerrado cuatro meses. Es crueldad con la gente que peor lo está pasando", ha sentenciado.



En este bloque de ayudas, Unidas Podemos ya denunció en enero la merma de 200.000 euros en la cantidad total destinada. La respuesta de la concejala Encarna Solís entonces fue que "las familias no las solicitaban". "En lugar de analizar qué se está haciendo mal y cómo llegar al conjunto de familias usuarias, la concejala prefiere culpabilizarlas echándoles en cara su falta de interés", ha señalado la portavoz.



"Encarna Solís se está especializando en la creación de listas de espera en las áreas bajo su responsabilidad, tanto en el Área de Salud de Cáceres como en el Área de Servicios Sociales de este Ayuntamiento", ha criticado López, según informa la formación morada en una nota de prensa.



En cuanto a las ayudas de la Junta de Extremadura concedidas a través del Ayuntamiento, que suman 842.814 euros, éstas fueron aprobadas en el Consejo de Gobierno del 14 de febrero, "lo que significa, de momento, un mes de retraso en su gestión, plazo al que hay que sumar, de nuevo, tanto los tiempos burocráticos, como los de gestión de documentación y resolución", ha declarado López.



"No podemos olvidar que estamos hablando de las familias con mayores necesidades socioeconómicas de nuestra ciudad y que, en lugar de ser tratadas con mimo y diligencia, son siempre las grandes olvidadas en el modelo de gestión de las derechas, representadas en este caso por el gobierno popular de Rafael Mateos", ha concluido.