La alcaldesa de Hinojal afirma que están viviendo días "muy duros" en la localidad

La alcaldesa de Hinojal, Blanca Vivas, ha reconocido que se están viviendo unos días "muy duros" en la localidad, después de que este pasado jueves se produjera una detención relacionada con la desaparición de Vicente Sánchez, y este mismo viernes haya aparecido un cadáver que, a falta de confirmación oficial de la autopsia, tiene "pocas esperanzas" de que no sea la del vecino al que se busca desde el 27 de enero.



En declaraciones a Europa Press, ha señalado que acababa de conocer la noticia de la aparición del cuerpo y que apenas reconoce la zona en la que se ha producido, salvo por unas imágenes que le ha mostrado la propia prensa.



En tal caso, una vez que sea confirmada la identidad del cadáver, el ayuntamiento declarará "los días correspondientes de luto", así como ha confirmado que un encuentro de mujeres previsto para este viernes, 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, ha sido aplazado porque "el pueblo no está para fiestas".



Vivas, que ha reconocido que hasta ese momento no había tenido contacto con ninguna de las dos familias del pueblo, la del desaparecido y la del detenido por su presunta relación con los hechos, ha afirmado que son "vienen momentos muy duros en el pueblo", que, ha reconocido, no le hubiera gustado vivir como alcaldesa.



"Me meto en la piel de las dos familias, lo que tiene que estar pasando la familia de Vicente esperando a ver si es su familiar o no, y lo que tiene que estar pensando y sufriendo la otra familia", ha lamentado.



AGRADECIMIENTOS A LA GUARDIA CIVIL



Vivas ha agradecido toda la labor realizada por la Guardia Civil desde que se denunció la desaparición de Vicente el pasado 27 de enero, así como el trato dispensado y su forma de actuar en un caso declarado secreto de sumario, pero sobre el que siempre le han dicho que la operación seguía en marcha y que no abandonarían el caso hasta encontrar al vecino desaparecido.



Estos últimos acontecimientos han provocado que en estos momentos el sentir de un pueblo como Hinojal, de 400 habitantes, en el que se conocen todos, sea "horroroso".



Agentes de la Guardia Civil han localizado cerca de la localidad cacereña de Hinojal el cuerpo sin vida de un hombre que podría corresponderse con el vecino de 79 años desaparecido desde finales de enero.



Esta localización ha sido fruto de la fase de explotación de la 'Operación Recuera', desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres con motivo de la desaparición de este vecino de Hinojal, Vicente Sánchez.



En el marco de esta operación, los agentes de la Guardia Civil han conseguido obtener datos e información que han conducido a la localización del cadáver de un hombre, que puede "estar relacionado directamente con la desaparición del vecino de Hinojal".



El cadáver ha sido localizado en una zona rural en el término municipal de Hinojal, según confirma la Guardia Civil.



Cabe recordar que este pasado jueves la Guardia Civil detuvo a un vecino de esta localidad, en concreto el alguacil del Ayuntamiento de Hinojal, por su presunta relación con la desaparición de Vicente Sánchez, de 79 años, al que se le perdió la pista el pasado 27 de enero.



Fuentes de la investigación aseguran a Europa Press que la principal línea de que se baraja es que la desaparición guarda relación con el dinero que tendría Vicente Sánchez, a quien le tocó un premio de un sorteo de la lotería hace ocho años, aunque no se descartan otras hipótesis.



El detenido es alguacil en el Ayuntamiento de Hinojal y tiene 55 años, quien se encargó presuntamente de llevarle en su coche a Cáceres durante los últimos meses para realizar diferentes gestiones.