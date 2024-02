El nuevo puente sobre el río Tajo en Alcántara estará finalizado en verano de 2025

El nuevo puente sobre el río Tajo en Alcántara (Cáceres) estará finalizado en verano de 2025, según la nueva previsión que maneja la Junta de Extremadura, después de que la constructora haya solicitado una ampliación del plazo de tres meses debido a las últimas lluvias.



En concreto, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha ofrecido este nuevo plazo de finalización de una obra que ha estado en "riesgo" de "colapsar financieramente" debido a los sobrecostes de los materiales, que ha requerido una actualización que ha cifrado en 6 millones de euros sobre el presupuesto inicial de 2018 valorado en 17 millones, lo que supone un incremento del 35 por ciento. Para este año se han consignado 8,1 millones de euros en el presupuesto regional.



El titular extremeño de Infraestructuras ha visitado este viernes unas obras que se iniciaron en 2020 y que, a su llegada a la consejería se encontró con que el ejecutivo anterior había realizado una modificación de créditos para atender una solicitud de actualización de costes por valor de 700.000 euros, pero no se había acometido otra de más de 5 millones de euros por el incremento del precio del acero, material principal de la nueva infraestructura.



Asimismo, ha explicado que ha sido necesario solventar "algunos inconvenientes" desde el punto de vista de la fiscalización, puesto que la obra contaba con todos los informes satisfactorio, si bien, tal y como ha explicado, en la tramitación administrativa "hasta que no se verifica la fiscalización del gasto hay mucha incertidumbre sobre el pago de las mismas".



En este sentido, ha explicado que se han "levantado" dos informes desfavorables de la intervención que les ha "costado la propia vida", ha señalado el consejero, quien ha agradecido a la empresa que haya "sabido esperar y tener paciencia" hasta que el Ejecutivo regional ha podido "desbloquear" la situación que podría haber "supuesto el colapso financiero de la empresa y de la propia obra", ha dicho.



"No había fondos para atender la obra y el expediente administrativo estaba paralizado, encontrándose las empresas en UTE en una situación agónica, con una obra paralizada y en riesgo de no volverse a retomar nunca", ha asegurado.



Sin embargo, ha indicado, la consejería "trabajó muy duro" buscando esa financiación necesaria para que la obra siga su curso, actuando con diligencia y responsabilidad, pese a que la situación "no era nada fácil", según detalla el Ejecutivo regional en una nota de prensa.



En este sentido, el gerente de la UTE adjudicataria de la obra, Antonio Rozas, ha agradecido a la Junta en general, y a la consejería en particular, el "esfuerzo y disponibilidad" para "evitar el colapso existente y que suponía un serio peligro" para la continuidad de una obra que actualmente se desarrolla con una "velocidad de crucero aceptable".



UNA OBRA DEMANDADA DESDE EL AÑO 2009



El nuevo puente de Alcántara es una reivindicación que data de hace 15 años para ser alternativa al puente romano de esta localidad, que soporta un tráfico diario de 600 vehículos, 80 de ellos pesados, detalla el Ejecutivo regional.



Antes de la visita a los trabajos del nuevo puente, Manuel Martín ha mantenido un encuentro institucional en el Ayuntamiento de Alcántara con la alcaldesa de la localidad, Mónica Grados.



Cabe destacar que a la visita también ha asistido el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero Rubio, además de la propia alcaldesa de Alcántara.