PSOE-Cáceres critica "desastrosa gestión" de Mateos conlleva cierre centros municipales

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cáceres ha denunciado este viernes el cierre o la reducción de horarios de los centros turísticos, los registros de Valhondo y del IMAS y las instalaciones deportivas, que ha achacado a la "desastrosa gestión" del alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ya que "no se han ofertado ni renovado los contratos del Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEME) y no existe una partida en el presupuesto para ello".

Así lo ha señalado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Belén Fernández, quien ha explicado que "este mes han finalizado más de 80 contratos del PCEME, antiguo Plan de Empleo Social, en el Ayuntamiento de Cáceres sin que se hayan ofertado ni renovado los nuevos".

En concreto, se trata de una situación que va a provocar, según ha señalado la edil, que "se cierren al público o se reduzcan horarios en pabellones deportivos, centros cívicos, casas de cultura, Espacio de la Creación Joven, centros turísticos municipales y los registros del Edificio Valhondo y del Instituto Municipal de Asuntos Sociales.

"En una ciudad que presume de vivir del turismo y que ostenta el sello de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", ha incidido la portavoz socialista, "no nos podemos permitir que haya varios centros turísticos municipales cerrados por la finalización de los contratos de los nueve auxiliares de información turística".

Además, ha añadido, "han finalizado sus contratos 25 auxiliares de la Administración General, 35 ordenanzas y 10 guardas-portero de instalaciones con los que se verán afectadas las instalaciones deportivas, las bibliotecas, las casas de cultura y los centros cívicos", según informa el Grupo Socialista en una nota de prensa.

En ese sentido, Fernández recuerda que el gobierno local del PP tiene el presupuesto municipal aprobado "y ni siquiera han contemplado una partida para evitar que sucediera esta situación", y además "se encuentran cerrados los registros del Edificio Valhondo y del IMAS con las molestias que eso conlleva en la tramitación de las ayudas sociales y en la atención al distrito norte".

A su vez, la portavoz ha recordado que el actual alcalde, Rafael Mateos, en la campaña electoral "intentaba alarmar a la ciudadanía con mentiras sobre la finalización de los contratos del PCEME el año pasado, que una vez ha llegado él al gobierno se han hecho realidad", ha lamentado.

De esta forma, ha apuntado que en la legislatura anterior, con un gobierno socialista en la ciudad, "por primera vez, los contratos provenientes del PCEME se ampliaron a 10 meses salvo los de Ayuda a Domicilio que fueron de 12 meses y que se renovaron antes que nunca".

"La ciudadanía cacereña no merece un equipo de gobierno más preocupado de su imagen que de una gestión seria y eficaz de su ayuntamiento", ha señalado Fernández, quien ha insistido en que debido a la "inacción" del equipo de gobierno "se cerrarán o se reducirán horarios en centros e instalaciones municipales, con los perjuicios que conlleva no sólo para los cacereños y cacereñas sino también para los visitantes que no podrán informarse", ha concluido.