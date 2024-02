La Policía Local de Cáceres no multará a tractoristas que circularon por la ciudad

Ep

La Policía Local de Cáceres no sancionará a los ganaderos y agricultores que circularon por el centro de la ciudad con sus tractores el pasado martes con motivo de las protestas del campo.



Así lo ha señalado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien ha explicado que, según le ha trasladado la Policía Local, esas protestas se realizaron en coordinación con el dispositivo de seguridad que se desplegó y no se obstaculizó el tráfico, aunque sí se produjeron algunas retenciones.



"Yo no soy partidario de multar a quien se manifiesta reivindicando derechos", ha subrayado el alcalde, que ha defendido que "hay que multar a quien incumple las normas de circulación o a quien incumple algún tipo de normativa".



En el caso de Cáceres, "la manifestación fue pacífica, hubo coordinación en todo caso con el cuerpo de Policía Local para transitar sin obstaculizar el tráfico y, por lo tanto, en principio no va a haber sanciones porque lo que no ha habido son incumplimientos", ha aseverado el regidor.



Mateos ha agradecido a los agricultores y ganaderos "su buen comportamiento y su comprensión también a la hora de seguir las recomendaciones que hizo la Policía Local el pasado martes".



"Por lo tanto, me solidarizo con ellos. Yo creo que están en una reivindicación justa y lo que hace falta es que el Gobierno de España les escuche", ha sentenciado el alcalde, que ha insistido en que "no existe ningún tipo de incumplimiento" en el tránsito de los tractores por el centro de la ciudad.



Mateos ha subrayado que "son vehículos especiales, que llevan su señalización V2, que es la que establece el reglamento de circulación y la ordenanza municipal, que circulan a una velocidad correcta y que no obstaculizan el tráfico", por lo que no habrá sanciones como sí han anunciado en otras ciudades de la región.