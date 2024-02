PSOE asegura que los PGEx son el "mayor agravio" con Cáceres por la falta de inversiones

Ep.



La secretaria local del PSOE de Cáceres y portavoz socialista en el ayuntamiento cacereño, Belén Fernández, ha asegurado que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), aprobados por PP y Vox, son el "mayor agravio" que se le ha hecho a Cáceres en los últimos años porque no recogen las inversiones necesarias para que la ciudad se desarrolle económica y socialmente.



Fernández ha destacado, además, que la "sintonía" entre el alcalde cacereño Rafael Mateos y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "paraliza" a la capital cacereña, ya que el regidor no ha reivindicado a la jefa del Ejecutivo regional los grandes proyectos estratégicos que están pendientes en la ciudad.



Así lo ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha criticado que "las intenciones de Rafael Mateos para Cáceres son un freno al desarrollo de la ciudad y nos devuelven a una ciudad sin ambición", algo que se refleja también en los presupuestos municipales para 2024.



Respecto a los PGEx, la portavoz socialista ha reprochado que no se haya aceptado ni una sola de las enmiendas que ha presentado la oposición, ya que las registradas por el PSOE "perseguían seguir adelante con los proyectos estratégicos que son imprescindibles para Cáceres para poder seguir avanzando en ese modelo de desarrollo económico".



Según Fernández estas enmiendas presentadas por el PSOE deberían haber sido "abrazadas" por el PP porque "todas ellas son proyectos que el PP dice reivindicar" pero, "Rafael Mateos no ha alzado la voz para defender esos proyectos estratégicos" porque "su hoja de ruta dice no a la plataforma logística, dice no a la conexión ferroviaria de mercancías con la plataforma logística dice no al aeródromo de Cáceres, dice no a la ampliación de espacios para empresas".



"Además de paralizar Cáceres y paralizar su desarrollo recortan significativamente el bienestar de los cacereños porque recortan los fondos para la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, dicen no al nuevo centro de salud del Junquillo y olvidan claramente la inversión para el nuevo centro de PROA", ha subrayado Fernández.



Así, ha recordado que las cuentas regionales recogen una partida general de 9 millones de euros para centros de educación especial, y el día 23 de enero la Junta anunció una inversión de 8.400.000 euros para el nuevo centro de educación especial de los Ángeles de Badajoz.



"Por tanto, nos tememos que este presupuesto también olvide la inversión en el nuevo centro de PROA", se ha lamentado la portavoz socialista, ya que se contaría con 600.000 euros de esa partida, y ha recordado que ante el desestimiento de la empresa que comenzó la obra hay que volver a licitarla, por lo que esa cantidad sería insuficiente para ejecutar las obras.



Ante esta falta de inversiones para la ciudad por parte de la Junta, Fernández ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumple con Cáceres" porque sigue adelante el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) o el anunciado centro para enfermos de ELA, además de las bonificaciones para el transporte urbano.



"Rafael Mateos no eleva la voz ni le reivindica ninguna de estas inversiones necesarias para Cáceres a la presidenta María Guardiola", ha recalcado la portavoz, que ha recordado que la única enmienda presentada por los 'populares' cacereños a los PGEx han sido los 25.000 euros que se han pedido para el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Montaña.



"Nadie reivindica que Cáceres necesita inversiones fuertes de la Junta de Extremadura, porque teniendo una consejera de Hacienda de Cáceres y teniendo una presidenta de Cáceres, desde luego no se consigue que Cáceres siga avanzando y que Cáceres siga la senda de progreso que ya había iniciado, como claramente refrendan estos presupuestos de la Junta de Extremadura", ha concluido.



PRESUPUESTO MUNICIPAL



Fernández también ha criticado los presupuestos municipales aprobados en el consistorio cacereño para 2024 con los votos de PP y Vox en los que, según ha dicho, "no se contemplan ni el desarrollo productivo, ni la generación de empleo, ni la mejora de los servicios públicos".



Los presupuestos municipales "suponen un freno radical al desarrollo industrial de esta ciudad, porque contemplan cero euros para la adquisición de terrenos que puedan permitir ese desarrollo industrial que es esencial si queremos que Cáceres siga la senda que ya inició en cuanto al desarrollo productivo y económico", ha subraydo.



En esa línea, ha reprochado que la gestión del PP en la ciudad ha sido "llevar permanentemente el debate político al plano nacional para tratar de tapar, mediante el debate mediático, su verdadera gestión y vivir de las rentas".



"Esa herencia de la que no quieren hablar, de la que no han querido hablar, porque realmente lo que hace es evidenciar cuál es su verdadera gestión", ha recalcado Fernández, al tiempo que ha recordado que las obras que están en marcha en la ciudad provienen de la anterior legislatura como la penalización del eje de San Antón, Parras y Clavellinas, el derribe del Bloque C, la accesibilidad de la avenida de San Blas, la remodelación de la avenida de Héroes de Valés o la ampliación del cementerio, entre otras.