Cáceres se queda sin desfile y sin quema del 'pelele' ante la previsión de fuertes lluvias

La previsión de intensas lluvias en Cáceres para los próximos días ha obligado a modificar la celebración de la fiesta de Las Lavanderas y el Febrero, prevista para este viernes, 9 de febrero, de manera que el desfile y la quema del 'pelele' en la Plaza Mayor queda suspendida, y el acto institucional se celebrará en el salón del plenos del edificio consistorial, donde se leerá el manifiesto de Las Lavanderas.



Así pues, ante la posibilidad de fuertes tormentas, el Ayuntamiento de Cáceres se ha visto obligado a diseñar un plan alternativo ante la imposibilidad de celebrar el tradicional desfile, en el que iban a participar numerosos colegios de la ciudad y un nutrido grupo de personas del aula de la tercera edad de la Universidad Popular (UP).



Esta medida se ha tomado para garantizar también la seguridad de los miles de cacereños que suelen acudir a esta fiesta, muchos de ellos personas mayores y numerosos alumnos y alumnas de los colegios de la ciudad, tal y como ha recalcado el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



Para mantener viva esta tradición se ha decidido acercar la fiesta a las aulas y, entre el jueves y el viernes, la concejala de Universidad Popular y Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, y el grupo de las Lavanderas de la UP visitarán los colegios que habían confirmado su participación en el desfile para repartir entre su alumnado y el personal docente los tradicionales coquillos y las roscas.



Ataviados con la vestimenta típica de aguadores y lavanderas compartirán con los escolares cacereños la esencia y tradición de esta fiesta. Y también irán recogiendo los diferentes peleles que han elaborado los centros educativos y asociaciones que iban a participar en el 1º Concurso de Peleles de Cáceres.



Posteriormente un jurado los evaluará y decidirá los tres ganadores. Todos ellos formarán parte de la exposición que en los próximos días se podrá visitar en el Palacio de la Isla.



MANIFIESTO BAJO TECHO



Ya el viernes, día 9, se mantiene el pregón de las Lavanderas, que se trasladará al salón de plenos del Ayuntamiento. A las 12:00 horas, tal y como estaba previsto, se dará lectura del manifiesto en recuerdo de las Lavanderas a cargo de María Alonso Martín.



En este acto, estará presente el 'pelele' elaborado por la Universidad Popular, que obviamente no podrá ser pasto de las llamas este año; y también se contará con el burro de cartón piedra elaborado por alumnos y alumnas de Artes Plásticas del IES Al-Qázeres. Asimismo, este evento estará amenizado por el grupo de folk 'Trébol'.



Ceballos ha mostrado su pesar por que no se vaya a poder realizar el programa tal y como se había previsto, pues "se ha empleado mucho tiempo y esfuerzo en su elaboración". "Es una pena porque este año la fiesta de Las Lavanderas y el Febrero iba a ser especialmente atractiva por las numerosas novedades que incluía", ha dicho.



Y es que "el objetivo a la hora de planificar una alternativa ha sido el de mantener viva la tradición y la participación; por eso las Lavanderas visitarán los colegios y las residencias de mayores. Confiamos en que el año que viene el tiempo acompañe para que esta fiesta pueda lucir en todo su esplendor y podamos demostrar que merece la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional", ha concluido Ceballos.