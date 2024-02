Cáceres contará con 2 desfiles de carnaval y la carpa de Plaza Mayor estará hasta martes

Ep

Cáceres contará este año con dos desfiles de carnaval que tendrán lugar el sábado, día 10, y el martes, día 13, y la carpa instalada en la Plaza Mayor estará abierta cinco días, desde este jueves, con diversa programación de actuaciones y concursos de disfraces.



Una docena de comparsas con unos 600 figurantes participarán en los desfiles que ha organizado el Ayuntamiento de Cáceres en colaboración con la Asociación del Carnaval y los colegios y entidades que formarán parte de la comitiva carnavalera.



Así, desfilarán la comparsa Princesa Mansaborá, La Banda del Colorete, Takicardia, La Asociación de Vecinos de Cáceres el Viejo, El Ampa de colegio Nuestra Señora de la Montaña, Ampa de colegio María Auxiliadora, la comparsa Al Lío Cáceres, El Espacio Bambú, Tetris, Ampa de Los Licenciados, el IES Al-Qázeres y Mario Kart.



"Este año hemos diseñado un programa que va de la mano de lo que estas entidades nos han pedido, hemos atendido sus solicitudes para dar forma a un carnaval aún mejor en la ciudad", ha señalado la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, que ha presentado este lunes toda la programación que comenzará el jueves, día 8, con una fiesta para los universitarios en la carpa de la Plaza Mayor, cuya música arrancará desde las 18,00 horas.



El viernes, 9 de febrero, el desfile de Las Lavanderas abrirá la programación con la participación de colegios de la ciudad hasta la Plaza Mayor donde se quemará el 'pelele', que este año no irá montado en el burro para garantizar el bienestar del animal. También habrá desfiles y pasacalles en los alrededores de algunos centros para fomentar el carnaval entre los más pequeños.



Ese día, la carpa estará abierta desde las 11,00 horas para la entrega de dulces y licores en previsión de que pueda llover. Desde las 13,00 horas se podrán degustar migas extremeñas y estará amenizado por música carnavalera. A partir de las 18,00 horas habrá una fiesta de disfraces para los mayores con un presentador dinamizador.



El pregón de carnaval será esa tarde en la carpa de carnaval pero "aún estamos viendo cuál es la mejor opción del pregonero de carnaval porque tenemos dos opciones", ha explicado Carrasco. El viernes, sábado y lunes la carpa cerrará a las 5,30 horas, ya que se incluye en la categoría de fiestas y verbenas populares y la Junta de Extremadura ha concedido la ampliación de dos horas de cierre.



TRAMOS INCLUSIVOS DEL DESFILE



Ya el sábado, día 10, desde las 13,00 horas se podrá degustar paella en la carpa y el desfile de carnaval dará comienzo a las 18,00 horas desde la Ronda de la Pizarra hasta la Plaza Mayor por el recorrido habitual. El tramo inclusivo sin música para personas sensibles al ruido será en la calle San Antón y se reservarán tres espacios para personas con movilidad reducida en la avenida de Moctezuma, Antonio Hurtado y avenida de España.



La música volverá a la carpa a partir de las 18,00 horas con una gran fiesta de los 80-90 con dj Cherry Coke y en directo las mejores versiones con el grupo La Pasma. Posteriormente habrá amenización musical para recibir a los participantes de este concurso de Carnaval, "por lo que la carpa se convierte en una buena alternativa para que todos aquellos que prefieran esperar a ese desfile en la Plaza Mayor puedan pasar la tarde", ha explicado Carrasco.



Una vez que estén todas las comparsas en la plaza, se procederá a la entrega de premios a los ganadores a las cinco mejores comparsas, que se llevarán 1.200, 800, 600, 500 y 350 euros según su clasificación.

También habrá premios especiales del jurado al mejor disfraz individual, que serán dos premios, uno por valor de 100 euros y otro por valor de 50 euros, respectivamente, en los que no hará falta la inscripción previa.



El domingo, día 11 de febrero, a partir de las 12,00 horas habrá concurso de disfraces infantil y a las 13,00 horas se podrá degustar de una garbanzada amenizada con música de carnaval.

Por la tarde, a partir de las 18,00 horas se ha organizado un bingo interactivo, gratuito para todos los públicos y que incluye actuaciones, concursos inspirados en programas de televisión de los 90 y regalos especiales como jamones, televisiones, viajes, dispositivos inteligentes, etc.



A la finalización de este espectáculo se podrá disfrutar y bailar con la música carnavalera y ya el lunes 12 de febrero, a partir de las 12,00 horas, habrá fiesta juvenil de disfraces en la que se incluye como novedad un carnaval de nuevos talentos abierto a todos aquellos jóvenes que quieran participar como cantantes, bailarines, djs, y músicos en general que quieran mostrar su destreza artística y no se necesita inscripción.



"Es una forma de apostar por el talento joven de nuestra ciudad, así que animamos a todos a participar en esta novedad", ha dicho la concejala.



Ya el martes, 13 de febrero, festivo regional, el desfile matinal saldrá a las 12,00 horas desde la avenida de España hasta la plaza y a partir de las 13,00 horas "habrá una sardinada para celebrar el fin de carnaval adelantando el entierro de la sardina con animación, con música de carnaval hasta la hora del cierre de la carpa", ha explicado la concejala.



Carrasco ha resaltado que este desfile matinal ha sido una petición de las asociaciones que participan para tener otra oportunidad de lucir "el trabajo, las horas, el esfuerzo y el empeño que le ponen a la creación de los trajes tan bonitos que sacan en el desfile".



Y, ha concluido que "no queremos dejar a nadie fuera en este carnaval, jóvenes, mayores, niños, mascotas, incluso. Desde aquí queremos hacer un llamamiento para que estos días dejemos atrás la vergüenza y nos pongamos nuestro mejor disfraz para disfrutar con la gran cantidad de actividades que dan forma al programa de carnaval de Cáceres".