Ayuntamiento Cáceres se une a Alianza para Eliminación de las Hepatitis Víricas en España

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cáceres ha decidido adherirse al programa impulsado por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve) a través del cual se compromete, entre otras cosas, a colaborar con el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos e instalaciones de tatuaje, micropigmentación o perforación cutánea piercing.

Para ello, el consistorio cacereño colaborará en actuaciones de información relacionadas con la hepatitis C dirigidas tanto a los titulares de estos centros como a sus usuarios.

Además, participará en campañas de concienciación para favorecer el cribado y la detección precoz de la hepatitis en la población de entre 40 y 65 años, contribuir a la simplificación del diagnóstico y promover políticas específicas de prevención.

Así lo ha indicado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, este viernes en una rueda de prensa en la que ha explicado que el documento al que se adhiere el consistorio refiere que, desde 2015, cuando se puso en marcha el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C y hasta junio de 2019, se han curado con los nuevos medicamentos más de 130.000 pacientes, lo que representa casi la totalidad de los tratados y nos sitúa en España a la cabeza de los países de nuestro entorno en esfuerzo terapéutico.

Sin embargo, pese a estos excelentes resultados, se estima que en el ámbito de la población general que pasa por Atención Primaría todavía habría unas 35.000 personas virémicas, según ha apuntado Orgaz.

De igual forma, la tasa de diagnóstico de la enfermedad no es todavía satisfactoria: al menos 22.500 personas podrían estar infectadas por el virus de la hepatitis C y no saberlo.

"Como desde este equipo de Gobierno y el Ayuntamiento de Cáceres estamos convencidos de que es necesario seguir trabajando para mejorar estos resultados, hoy hemos acordado adherirnos a los ocho compromisos que recoge el documento por la Eliminación de la Hepatitis C", ha concluido el portavoz.