Plaza Mayor de Cáceres se tiñe de verde en señal de esperanza para los enfermos de cáncer

Ep.

La Plaza Mayor de Cáceres ha sido el escenario elegido por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de la ciudad para el acto institucional del Día Mundial contra el Cáncer, en el que más de 200 personas han creado un gran lazo verde en señal de esperanza para lograr en el año 2030 el objetivo de conseguir un 70% de supervivencia de estos enfermos.



En el acto han participado miembros de la corporación cacereña, algunos afectados que han ofrecido su testimonio, así como representantes de la AECC en la capital cacereña como su presidente, Pedro Pastor, y ha concluido con la intervención del alcalde cacereño, Rafael Mateos.



Mateos ha incidido en que la ciudad "está comprometida en la lucha contra el cáncer" porque "por desgracia, todos los que estamos aquí y muchos de los que no han podido acompañarnos en el día de hoy hemos vivido o vivimos de cerca la experiencia de tener a un familiar, a un amigo o sufrir en nuestras propias carnes esta enfermedad".



"Por lo tanto es algo que nos llega muy de cerca y es algo con lo que tenemos que trabajar día a día quienes tenemos responsabilidades en las diferentes instituciones", ha dicho el alcalde, que ha recalcado la importancia de la investigación y la atención a enfermos y familiares, para lo que es necesario "poner a disposición de la asociación y de aquellas personas que padecen la enfermedad y sus familias los recursos económicos necesarios para luchar contra la enfermedad".



Mateos se ha referido también en su intervención al problema laboral al que se tiene que enfrentar una persona con cáncer que, en muchos casos, pierde el trabajo cuando enferma, por lo que ha abogado por "ayudar a quienes tienen la enfermedad a reincorporarse al mercado laboral que, en muchas ocasiones, es muy difícil".



"Quiero quedarme con ese mensaje de esperanza, con ese mensaje de que es posible seguir avanzando, con ese mensaje de que tenemos que trabajar todos juntos para lograr ese porcentaje del 70% de supervivencia en el año 2030. Porque ése tiene que ser el objetivo de las administraciones públicas pero, sobre todo, tiene que ser el objetivo de la sociedad cacereña, de la sociedad extremeña y de la sociedad española", ha subrayado Mateos.



Para eso, "es fundamental el trabajo conjunto", ha insistido, al tiempo que ha corroborado su apoyo a la AECC de Cáceres, una asociación que "juega un papel fundamental" para mejorar la vida de los enfermos y sus familias.



LECTURA DE MANIFIESTO



El acto se ha iniciado con la lectura del manifiesto 'Todos Contra el Cáncer' por el presidente de la AECC en Cáceres, Pedro Pastor, donde se señala que "el aumento de la tasa de incidencia del cáncer y de la supervivencia plantea otro gran reto para los próximos años: poner el foco sobre las necesidades no cubiertas tanto de pacientes como de supervivientes de cáncer".



Dificultades como, por ejemplo, la reincorporación a la hora de retomar rutinas, la adaptación del puesto de trabajo debido a las secuelas, que son aspectos críticos para las personas con cáncer. Y es que el cáncer es la enfermedad que lleva asociada una mayor prevalencia de pérdida de trabajo ya que, el riesgo de estar en desempleo aumenta un 34% en supervivientes de cáncer frente a la población general".



"Desde la asociación hacemos un llamamiento a todos los actores sociales para que se unan con el fin de aliviar o reducir el impacto que tiene el cáncer en la vida laboral de las personas diagnosticadas, sus familiares y las empresas", recoge el manifiesto.



También ha tomado la palabra Antonio, un paciente oncológico, que ha lanzado un mensaje de esperanza "hay una esperanza muy grande en muchos casos de recuperarse, pero no podemos estar mirando a otro lado y es necesario colaborar con la asociación".