CSIF exige "máxima transparencia" en retribuciones del jefe de la Policía Local de Cáceres

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en el Ayuntamiento de Cáceres, ha pedido "máxima transparencia" en las retribuciones del jefe de la Policía Local de Cáceres.

CSIF ha subrayado que, a día de hoy, los sindicatos con representatividad en el ayuntamiento cacereño desconocen si el jefe de la Policía Local ha tenido algún tipo de mejora retributiva y el contenido de lo que ha estado negociando con el equipo de Gobierno municipal, "que al parecer no ha terminado en un acuerdo satisfactorio para sus intereses".

En este sentido, el sindicato recuerda que cualquier mejora, adecuación o revisión salarial es obligatorio que pase previamente por la Mesa General de Negociación en la que participan también los sindicatos.

Por ello, CSIF ha subrayado que "no va a permitir que se mejore el salario de algunos privilegiados mientras que el resto de los empleados del ayuntamiento siguen esperando revisiones salariales pendientes desde hace años".

Asimismo, afirma que "no podemos entrar a valorar si sus reivindicaciones son justas o no porque, entre otras cuestiones, desconocemos su contenido y no se nos ha informado".

Junto con ello, insiste en que el foro para cualquier revisión salarial es la valoración previa en Mesa de Catálogo y posteriormente aprobar el acuerdo, si cabe, en Mesa General de Negociación, debiendo ser tratado este caso como para cualquier empleado/a y "no disfrutar de un trato privilegiado por el hecho de ocupar el cargo de jefe de la Policía Local".

Así, CSIF destaca que "son muchos los empleados municipales de diferentes servicios que realizan diariamente funciones que no se corresponden con su categoría profesional y, en cualquier caso, la llevan a cabo con total profesionalidad con el fin de prestar el mejor servicio posible a pesar de que han solicitado la revisión de catalogación de sus puestos mediante los cauces antes citados".

Además, critica que "lo que se da actualmente en la Jefatura de Policía Local es una mala organización, desidia y falta de transparencia".

En este sentido, CSIF ha solicitado al máximo responsable de la Policía Local, en varias ocasiones, que se publique la lista de los días festivos y nocturnos que realiza mensualmente cada funcionario de policía, sin éxito hasta la fecha, "a pesar de que se llevaba a cabo con normalidad en los últimos años".

Según CSIF, tampoco se conocen los turnos y jornadas de trabajo que realizan el jefe y ciertos funcionarios policiales: "No entendemos este oscurantismo donde el jefe se preocupa únicamente de él y de una serie de funcionarios privilegiados"

Al mismo tiempo, "como consecuencia de esta pésima organización de Jefatura, se están incumpliendo los plazos de planificación acordados para los servicios extraordinarios obligatorios que tiene que realizar cada policía, por lo que genera malestar y crispación entre los afectados ya que éstos no pueden planificar tampoco la conciliación de su vida personal y laboral".

A modo de ejemplo, para reforzar el servicio durante la celebración de la última Cabalgata de Reyes, se avisó a los policías con sólo dos días de antelación "cuando ya tenían planificada su vida personal a pesar de que este evento no era imprevisto ni de fuerza mayor".