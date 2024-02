TSJEx confirma 17 años prisión para una madre y su hijo por matar a un hombre en Logrosán

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Cáceres, conforme al veredicto de culpabilidad, en la que condenaba a 17 años de prisión a los dos acusados, madre e hijo, de asesinar a un hombre en la madrugada del 2 de noviembre de 2019 en la localidad cacereña de Logrosán.



En concreto, los dos condenados, madre e hijo, tendrán que indemnizar además de manera conjunta y solidaria a los padres y hermana de la víctima con una cantidad de 215.000 euros.



Así pues, la Sala ha estimado sólo parte del recurso interpuesto por la acusación particular, formada por los padres y hermana del fallecido, al que se ha adherido el Ministerio Fiscal, en el sentido de que la clasificación de los condenados en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectuará hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.



Por su parte, la defensa había solicitado la absolución de sus clientes o en su caso la declaración de nulidad del juicio y repetición del mismo, pero este recurso ha sido desestimado por la Sala, según informa el TSJEx en una nota de prensa.



La sentencia recoge como hechos probados que entre el acusado y la víctima existían malas relaciones, así como que en la noche de los hechos, la víctima estuvo consumiendo una cantidad importante de alcohol y sustancias estupefacientes que mermaban sus facultades.



En un momento de la noche se acercó al bar que regenta el acusado y desde las inmediaciones llamó dos veces a la Guardia Civil diciendo que en dicho bar se estaba vendiendo cocaína, siendo advertido el acusado de dichas llamadas por un tercero.



Los dos acusados que estaban en el bar salieron y se encontraron con la víctima, propinándole la acusada un fuerte golpe en la cara con un collar denominado "tibetano" formado por bolas de acero, y al mismo tiempo el acusado asestó dos puñaladas a la víctima.



Cabe destacar que la sentencia no es firme, por lo que cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.