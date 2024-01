Cáceres ensalza sus "joyas" de vanguardia como el Helga de Alvear o el futuro El Madruelo

En FITUR, se ha subrayado que Cáceres, cuyo casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y está considerado el tercer mejor conjunto monumental de Europa, tiene también otras "joyas" arquitectónicas de vanguardia como son el edificio del Museo Helga de Alvear, diseñado por Emilio Tuñón, o el futuro Museo El Madruelo, que ha firmado Patxi Mangado, y que pretenden convertirse en señas de identidad contemporánea de la capital cacereña.

Así, lo ha subrayado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, en la presentación da oferta turística de la ciudad con el lema 'Cáceres, joya de vanguardia", añadiendo que "somos una ciudad moderna, que sabe combinar a la perfección las tradiciones y el pasado histórico con las últimas tendencias".



A este respecto, Mateos ha expresado su "orgullo" por el casco histórico de la ciudad pero también por esos edificio vanguardistas "que son y van a ser iconos absolutos de la arquitectura contemporánea internacional", en referencia al Museo Helga de Alvear y al futuro Museo El Madruelo.



Para el primer edil cacereño, "si el sello Unesco nos abre al mundo, ahora sumamos nuevos polos de atracción ideados y pensados ex profeso para nuestra ciudad por dos Premios Nacionales de Arquitectura, como son Emilio Tuñón y Patxi Mangado".

Sobre el Museo Helga de Alvear, ha resaltado que es por sí mismo un motivo para visitar Cáceres, "es una de nuestras principales puertas de entrada a la ciudad" y,ha recordado que el museo abrió sus instalaciones en 2021 y en tan solo dos años ha logrado llegar a los más de 126.600 visitantes del año pasado para contemplar la mejor colección privada de arte contemporáneo de Europa, con increíbles obras como la famosa lámpara de Ai WeiWei, la colección de Goyas o piezas de Kandisnky, Helena Almeida, Picasso, etc.



Mientras, el Museo El Madruelo, "no se va a quedar atrás", ha señalado Mateos, ya que sus amplios volúmenes, su mimetización en el entorno, situado en las inmediaciones de la vega de la Ribera del Marco, ofrecerá la posibilidad de asomarnos a una de las colecciones privadas de instrumentos musicales más relevantes del mundo.



Según Mateos, se trata de la colección Helena Folch-Rusiñol, formada por unos 2.000 instrumentos musicales y por 14.000 piezas de cerámica española de distintas épocas, recalcando que "eé que va a ser un auténtico revulsivo para nuestra ciudad".



El alcalde ha estado acompañado por los dos arquitectos que firman este proyecto. Emilio Tuñon que ya ha realizado varios proyectos en la ciudad, y que ha señalado que "lo más bonito de Cáceres es la condición de palimpsesto", comparando las distintas civilizaciones que han pasado por la ciudad con un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior.



Tuñón ha recordado en su intervención que lo importante del Museo Helga de Alvear es la "generosidad" de esta coleccionista alemana que eligió Cáceres para mostrar sus obras, una cesión que se produjo en 2005.



El arquitecto ha explicado que "nuestro trabajo fue simplemente hacer visible lo que todavía no era visible, y yo creo que eso es lo más bonito de la arquitectura, cuando uno hace una pieza que en realidad se incorpora a esa superposición de estratos de la ciudad, como es Cáceres, es maravillosa, y aparece esta pieza que se la debemos, fundamentalmente, a Helga de Alvear".



Por su parte, Patxi Mangado, que ha diseñado el proyecto de otro museo que verá la luz en la ciudad, El Madruelo, que albergará la colección Helena Folch-Rusiñol, ha recordado que se tarta de "la colección más importante del mundo respecto a instrumentos musicales" pues, se podrán piezas del siglo XII o del siglo XIV tribales "que estaban perdidas en medio de África o en medio de Indonesia o en medio de Oceanía".



Concretamente, el Madruelo albergará también la colección de cerámica desde el siglo XII perteneciente a la misma familia que harán "significar" a Cáceres de forma internacional porque la ciudad "se está convirtiendo en objetivo de desplazar colecciones".

Mangado ha añadido que "no muchas ciudades pueden decir eso, es decir, Cáceres nace con una condición artística extraordinaria, con un valor histórico para España, en la medida que gran parte del pueblo cacereño fue a América a ir abriendo las tierras americanas, y que, por lo tanto, eso significa, sin ninguna duda, significación en la historia y la arquitectura", afirmando que su trabajo consistirá en "continuar la coherencia en el tiempo de una ciudad, adaptándose a las circunstancias".



PRESENTACIÓN AYUNTAMIENTO DE CÁCERES EN FITUR 2024: https://youtu.be/kNX8SqtJbtM