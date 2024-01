Luz verde a la aprobación definitiva del presupuesto de Cáceres para 2024

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cáceres, que se ha celebrado este jueves con carácter extraordinario, ha dictaminado a favor de la aprobación definitiva del presupuesto del Consistorio cacereño para 2024, con los votos a favor de PP y Vox, los votos en contra del PSOE y la abstención de Unidas Podemos.



Concretamente, en la comisión se han resuelto las tres alegaciones presentadas a las cuentas municipales por lo que el expediente ha quedado aprobado a falta de ser ratificado en un Pleno extraordinario que se celebrará la semana que viene.



Así pues, sobre la alegación remitida por la asociación de vecinos de Llopis- Ivorra, el equipo de Gobierno ha anunciado su compromiso de reservar la partida oportuna y ejecutar las obras que por valor de 200.000 euros están pendientes en esta barriada desde la pasada legislatura.



En relación a la alegación presentada por Comisiones Obreras (CCOO), se ha aceptado dotar presupuestariamente a tres plazas dentro de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento, que son las de los puestos de deportes, jardines y psicólogo, que suman un montante de 42.000 euros.



Por último, se ha aprobado dar cobertura económica a la bonificación del transporte público, tras la alegación presentada por el propio equipo de Gobierno para conseguir la gratuidad del bus urbano para menores de 16 años y la bonificación del 50% para el resto de abonos.



En este sentido, el presidente de la comisión y alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha explicado en la sesión, que "ante la inacción de la oposición, que solicita públicamente una medida solo para hacer ruido, pero no presenta alegaciones para hacerla realidad", ha tenido que asumir esa función el propio equipo de Gobierno.



Cabe recordar que el decreto del Gobierno central que contemplaba la cofinanciación de estas medidas se aprueba el 28 de diciembre, ya con los presupuestos municipales de Cáceres aprobados de manera provisional, lo que obliga a realizar un ajuste económico en las cuentas de 2024 para darle encaje.



Esta situación evidencia que "la improvisación de Pedro Sánchez y sus pactos ocultos tiene consecuencias directas para todos los ayuntamientos", ha subrayado Mateos, quien ha pedido al Gobierno central que asuma el coste total de la bonificación del autobús urbano como ha acordado con Junts para Cataluña, mientras el resto de consistorios de España tendrán que afrontar la cofinanciación 70-30.



Cabe señalar que el coste de esta medida durante 2024 supondrá un déficit total de recaudación de 1.119.000 euros, de los que el Gobierno central asume 791.000 euros y el Ayuntamiento de Cáceres, 328.000 euros, que deberán consignarse en el presupuesto municipal que se aprobó a finales de diciembre, con un montante inicial de 78,5 millones de euros.



Por tanto, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa, "es un día importante para Cáceres", ha subrayado el alcalde, porque "hemos dado un paso definitivo para que la ciudad cuente con unos presupuestos a comienzos del año 2024; una circunstancia que afecta a todos los vecinos de la ciudad, a la hora de conceder subvenciones o ayudas, pero sobre todo, a la hora de afrontar los grandes retos que tenemos en 2024", ha añadido.



El primer edil cacereño ha reiterado que "es el momento de que Cáceres piense en grande" y ha subrayado que "con estos presupuestos vamos a afrontar los proyectos con los que vamos a poder trasformar, sin ninguna duda, nuestra ciudad", ha subrayado.



COMISIÓN DE CONTRATACIÓN



En esta misma línea, la Comisión de Contratación ha dado el visto bueno a la reducción de las tarifas del bus urbano, es decir, el descuento al 50% para los títulos multiviaje y la gratuidad total del uso del bus para los menores de 16 años.



Ambas medidas se harán efectivas a partir del 1 de febrero y se aplicarán durante todo el año 2024 "por primera vez en nuestra ciudad y no solo durante los últimos meses del año como bajo el gobierno socialista de la pasada legislatura. Si una medida es buena, lo es siempre y no con carácter temporal y electoralista", ha subrayado.



"Este equipo de Gobierno está demostrando que con trabajo serio y riguroso está sacando adelante proyectos que pueden hacer crecer a nuestra ciudad", ha concluido Mateos.