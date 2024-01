PSOE expone enmiendas parciales de 10,87 millones para mejorar infraestructuras en Cáceres

Ep.



El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmiendas parciales por valor de 10,87 millones de euros para incorporar a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), con el objetivo de impulsar infraestructuras en Cáceres, como la segunda fase del Hospital Universitario, el aeródromo o la construcción de un centro de salud en el barrio El Junquillo, entre otros.



Así, los socialistas proponen incorporar 5 millones de euros para la segunda fase del hospital; 2,5 millones para el centro de salud de El Junquillo; 1,6 millones de euros para el aeródromo; un millón de euros para la plataforma logística; 370.000 euros para la conexión ferroviaria a la plataforma logística; 200.000 euros para la ampliación de la incubaodra de empresas; y otros 200.000 euros para el acondicionamiento de la cañada real a su paso por el barrio El Junquillo.



Estas demandas forman parte del total de 650 enmiendas parciales registradas por el PSOE, que se debatirán en la Asamblea de Extremadura los días 1 y 2 de febrero, y han sido explicadas este viernes en Cáceres por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, y la secretaria general del PSOE de Cáceres y portavoz local, Belén Fernández.



Vega ha resaltado que las enmiendas buscan mejorar las infraestructuras de la capital cacereña, ya que "los presupuestos del PP y Vox no atienden a los problemas que tiene Extremadura en estos momentos, y no atienden a las necesidades en concreto de la ciudad de Cáceres". "Es más, se ningunea sin ningún tipo de pudor a la ciudad de Cáceres", ha subrayado la portavoz en una rueda de prensa este viernes en la capital cacereña.



Así, ha dicho que los PGEx para 2024 "son los presupuestos de la mentira" porque no incluyen "ni una sola de las reivindicaciones y de las promesas electorales que María Guardiola llevaba en campaña electoral", por lo que la portavoz socialista considera que son "un insulto a las ciudadanas y a los ciudadanos de nuestra región y también de la ciudad de Cáceres".



En esta línea ha criticado "la falta de inversiones" en la capital cacereña, por lo que el PSOE ha presentado enmiendas para materializar el desarrollo económico de Cáceres relacionadas con la industrialización o las mejoras de infraestructuras sanitarias para "dar respuesta a las demandas de sus ciudadanos y de sus ciudadanas".



INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO



Por su parte, la portavoz local, Belén Fernández, ha insistido en que las enmiendas parciales presentadas por el PSOE a los PGEx apuestan "por la industrialización" y por el desarrollo económico de la ciudad. Por ello, se recogen 5 millones de euros para el aeródromo ya que los presupuestos diseñados por el PP recogen una partida genérica para toda Extremadura de 260.000 euros para el aeródromo.



En cuanto a la terminal ferroviaria y la plataforma logística, Fernández cree que "son los ejes prioritarios para que Cáceres sea una ciudad atractiva a las inversiones". Por eso se presentan dos enmiendas, una para la construcción de la plataforma logística por un millón y la conexión ferroviaria por 370.000 euros, ya que "lo que contemplan los presupuestos de la comunidad autónoma es una partida también genérica para toda Extremadura, para todas las plataformas logísticas de Extremadura por 150.000 euros".



Respecto a la enmienda para la segunda fase del Hospital Universitario, Fernández ha criticado que el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, "es muy reivindicativo con esta infraestructura cuando no gobierna", ya que "estos presupuestos nos recuerdan además al Gobierno de Monago que no solo paralizó, sino que desmanteló lo ya avanzado en la primera fase del Hospital Universitario por el Gobierno de Fernández Vara", ha dicho.



"Estos presupuestos desmantelan las partidas presupuestarias para el Hospital Universitario de Cáceres con unas cantidades ridículas no solo para este 2024 con algo más de un millón de euros, sino para el resto de las anualidades. O sea, no llega a dos millones hasta 2027 cuando la previsión del coste del edificio son 70 millones sin equipamiento", ha recalcado.



También en materia sanitaria, se recogen dos millones y medio para que se pueda construir el centro de salud en El Junquillo, un barrio en expansión que actualmente recibe atención primaria entre el centro de salud de Aldea Moret y el de Manuel Encina, "ambos colapsados, por lo que obviamente es una necesidad apremiante que se construya un centro de salud en ese barrio", ha recalcado Fernández.



"Todas estas medidas tienen que ver con proyectos que el alcalde de Cáceres dice reivindicar, pero el Partido Popular no reivindica el aeródromo de Cáceres, no reivindica la plataforma logística tampoco, reivindica la conexión ferroviaria, tampoco la incubadora de empresas ni la segunda fase del hospital universitario, ni el centro de salud en el Junquillo, ni la adecuación de la Cañada Real", ha espetado Fernández.



Así, ha indicado que "todas las enmiendas que ha presentado el Partido Popular de Cáceres, y por tanto Rafael Mateos a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Extremadura, son 25.000 euros para los actos del primer centenario de la coronación canónica de nuestra patrona", ha subrayado.



Fernández ha comparado estas enmienda 'popular' con las que el PP ha presentado en otras ciudades donde gobierna como en Plasencia, que presenta 80.000 euros en diversas actuaciones de infraestructuras, o para Badajoz, con 2.150.000 euros y, por ejemplo, solo para el Carnaval, "presenta el triple de consignación presupuestaria de lo que se presenta para todo Cáceres a estos presupuestos de la comunidad autónoma".



Por ello, Fernández cree que los PGEx "son un agravio para la ciudad de Cáceres" y espera que las enmiendas presentadas por el PSOE sean apoyadas por el PP para que "Cáceres tenga algo de peso en los presupuestos de la comunidad autónoma de Extremadura".