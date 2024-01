PP urge al PSOE "tener la valentía" de decirle a Sánchez que "no se puede cerrar Almaraz"

Ep.



El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha instado este viernes al PSOE de la región a "tener la valentía de romper cristales" y decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se puede cerrar la mayor industria que tiene" Extremadura, como es la Central Nuclear de Almaraz.



En ese sentido, Sánchez Juliá ha recordado que "hasta hace unos meses el PSOE, como había elecciones, decía que apostaba por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz", pero sin embargo, ha señalado que esta misma semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Plan de Residuos, que supone "un pasito más que sigue dando el gobierno de Pedro Sánchez para el cierre de la Central Nuclear de Almaraz".



Ante esta situación, el portavoz del PP de Extremadura ha refirmado la "defensa a ultranza" de este partido de que la Central Nuclear de Almaraz "no se cierre" y ha considerado "tremendamente triste" ver "cómo esta semana ningún miembro del PSOE se ha manifestado a favor de la continuidad" de esta planta, en la que están en juego "4.000 puestos de trabajo entre los directos y indirectos", ha dicho.



"No puede ser que un partido que ha estado gobernando esta región ni siquiera se manifieste a favor de la mayor industria que tiene nuestra región", ha apuntado Sánchez Juliá, quien ha invitado a que "alguien del PSOE venga a Navalmoral de la Mata" para explicar "a todos los vecinos del Campo Arañuelo por qué apuestan por el cierre de la mayor industria de Extremadura", ha planteado.



La actuación del PSOE demuestra, a juicio del portavoz del PP extremeño, que el PSOE extremeño "no tiene proyecto de región, no tiene proyecto de comarca, y que única y exclusivamente se encuentra arrodillado a los intereses y a la política energética ideológica del PSOE".



En este sentido, "estamos buscando que haya alguien en el Congreso de los Diputados por parte del PSOE para que ayude, junto con los votos del PP, a dar la batalla por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz", ha señalado Sánchez Juliá, quien ha resaltado que "alguien tiene que levantar la voz en Extremadura y esa va a ser la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, con todo el PP detrás", que van a "seguir empujando para que la Central Nuclear de Almaraz no se cierre".



Sin embargo, ha considerado que "esto es una labor que tenemos que hacer entre todos", ya que según ha dicho, es "un proyecto de región, un proyecto de desarrollo industrial que Extremadura no se puede permitir el lujo de perder y mucho menos las familias del Campo Arañuelo", ha dicho.



INVERSIONES PARA NAVALMORAL



José Ángel Sánchez Juliá se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios este viernes en Navalmoral de la Mata, acompañado del alcalde de localidad, Enrique Hueso, donde ha reafirma la "apuesta que hace el gobierno de María Guardiola" por esta localidad cacereña, para la que el Presupuesto de Extremadura para 2024 recogen "una inversión de más de 2,6 millones de euros"



Se trata de "inversiones muy importantes que van a apostar por el desarrollo de infraestructuras en la ciudad de Navalmoral", ha destacado Sánchez Juliá, quien ha señalado que se destinan 1,5 millones de euros a la construcción de la conexión ferroviaria en Expacio Navalmoral.



"Pero no solo nos vamos a limitar únicamente a seguir avanzando en la inversión de esa conexión ferroviaria que tenía que estar ya realizada por anteriores gobiernos y que fue paralizada y abandonada", ha lamentado el portavoz del PP extremeño, quien ha resaltado que también se destina más de medio millón de euros a mejorar la accesibilidad y modernizar la estación de autobuses de Navalmoral, ha dicho.



Además, se destinan 80.000 euros al estudio de viabilidad "tan importante y necesario" respecto al soterramiento del AVE a su paso por Navalmoral, ha señalado Sánchez Juliá, junto con medio millón de euros para poner en marcha un plan de acción de la Atención Primaria para "reactivar, mejorar la calidad asistencial" en este área de salud.