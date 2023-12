Diputación optará a nuevos Edusi para abarcar todo el territorio de la provincia

Ep.



La Diputación de Cáceres optará a la nueva convocatoria de fondos europeos Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), que podría salir el año que viene, para abarcar todo el territorio de la provincia y poder recuperar proyectos que no han podido ejecutarse en la anterior convocatoria, en la que se han desarrollado dos Edusi que han supuesto la inversión de 19 millones de euros para 34 municipios.



La idea es que se presenten cuatro nuevos proyectos que pilotaría la diputación cacereña y que afectarían al entorno de Coria y Navalmoral, ya que pueden presentarse municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes, además de otros dos para la zona de Plasencia y Cáceres, en los que se incluirían infraestructuras y proyectos que no han podido ejecutarse y localidades que habían quedado fuera de las otras convocatorias.



Así lo ha señalado la vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, que, junto al vicepresidente Tercero de Fomento, Luis Fernando García Nicolás, ha clausurado este jueves el acto de cierre y comunicación de resultados del Edusi Red de Municipios Sostenibles (RMS) de Cáceres, en la sala Europa del complejo cultural San Francisco.



Gutiérrez ha destacado que en el caso de Plasencia, cuyo Edusi con 12,5 millones de euros de presupuesto comenzó a ejecutarse en 2017, se ha llegado al 90% del desarrollo, pero en Cáceres, que empezó en 2019 y le pilló la pandemia de lleno, el grado de ejecución de los 6,25 millones de presupuesto ha sido del 65%, por lo que algunos proyectos como el carril bici desde la capital hasta Casar de Cáceres han quedado fuera.



"Lo que vamos a hacer por parte de la Diputación es estudiar cuáles no se han ejecutado. Sobre todo, viendo si son problemas técnicos. Porque es verdad que algunos proyectos y algunas peticiones han sido difíciles de encajar, o aquellas que, por cuestión de tiempo, no se hayan podido ejecutar, y ver qué posibilidades tienen también de cara a integrarlos en las nuevas Edusi", ha explicado la diputada en declaraciones.



Respecto a los proyectos que se llevan a cabo con estos fondos europeos, la vicepresidenta Primera ha destacado que es "la primera vez" que "son los municipios los que dicen qué necesidades tienen y qué prioridades tienen con esos fondos europeos".



Asimismo, se ha referido a la dificultad de sacar adelante algunos proyectos que se vieron afectados por la subida de precios una vez habían sido licitados para los que se "intentarán buscar fórmulas" para que puedan llegar a buen fin.



Gutiérrez ha recordado que el objetivo principal de estas convocatorias de fondos europeos "no es otro que el de mejorar a nivel social, económico y ambiental nuestros territorios y sobre todo contribuir a afianzar las ciudades y también que, poco a poco, las zonas urbanas en la prestación de servicios puedan tener más holgura, mejor calidad y que las rurales puedan ir acortando esas distancias".



"Estamos muy satisfechos con los objetivos conseguidos porque se han realizado actuaciones muy significativas", ha señalado, al tiempo que ha recordado la construcción del mirador de Cabezabellosa, que es de los más visitados de toda la región, la iluminación de la Plaza de Garrovilla o la remodelación del mercado de abastos de Brozas, entre otros.



En la clausura ha participado también el subdirector general de Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda, Esteban Molina, que ha explicado que este organismo ha estado, en el periodo 2014-2020, colaborando con la Diputación de Cáceres "para que los fondos se vayan diseminando por el territorio y vayan ayudando a la cohesión territorial y que todo el mundo vaya para adelante y cada vez vayamos mejor".



ALGUNAS DE LAS INVERSIONES



El Edusi Red de Municipios Sostenibles (RMS) de Cáceres tenía varios ejes de desarrollo, de manera que en proyectos de sostenibilidad de un entorno accesible e inteligente, dotado con 315.487 euros, se han llevado a cabo proyectos como la instalación de un sistema de vídeo vigilancia y automatización y control de acceso de la Torre del Horno de Cáceres, por 26.317 euros.



En el eje de sostenibilidad en la movilidad urbana, que contaba con 1,22 millones de euros, se llevó a cabo la peatonalización de la calle Gómez Becerra de Cáceres, por 367.519 euros; la construcción de un paseo peatonal en Malpartida de Cáceres, con 167.600 euros de presupuesto, o la adaptación de pavimentos para personas con movilidad reducida en la calle Hernández Pacheco, de Alcuéscar, donde se han invertido 37.600 euros, entre otros proyectos.



La línea de actuación por la sostenibilidad en la eficiencia energética, dotada con 569.641 euros, ha servido por ejemplo para la mejora de la eficiencia energética de un inmueble para uso social y cultural en Botija (31.193 euros) o para la eficiencia energética del Mercado de Abastos de Brozas (55.580 euros).



En cuanto a la sostenibilidad del patrimonio histórico, natural y cultural, para lo que se contaba con 1,6 millones de euros, se ha construido un área de auto caravanas en Casas de Don Antonio (46.401 euros); se ha iluminado de forma artística la Plaza Mayor de Garrovillas de Alconétar (126.084 euros) o se ha construido la plataforma única de acceso a la Plaza Mayor por la Gran Vía desde la Plaza de San Juan de Cáceres, por 166.065 euros.



Para proyectos de sostenibilidad de un entorno social, inclusivo e integrador se destinaron 2,28 millones que se han empleado, entre otras actuaciones, en la adecuación de un inmueble municipal como Centro Cultural en Herreruela, por valor de 191.782 euros. Finalmente, para la gestión de asistencia técnica se han consignado 109.668 euros y para la comunicación y difusión de los proyectos se han destinado 50.000 euros.