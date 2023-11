Diputación aprueba más de 600.000 euros para infraestructuras de ahorro agua y energético

El Pleno ordinario de la Diputación de Cáceres ha dado el visto bueno a una inversión de 600.000 euros que se destinarán a infraestructuras para el ahorro de agua, energético y para la prevención de plagas.



Concretamente, el dinero se invertirá en actuaciones en infraestructuras municipales por situaciones sobrevenidas; en la prevención contra la plaga de mosquitos en los municipios cacereños ubicados en las Vegas del Guadiana y en las instalaciones de energías renovables en edificios provinciales.



Así pues, la vicepresidenta primera de la Institución provincial y portavoz del equipo de Gobierno, Esther Gutiérrez, ha destacado que estos asuntos aprobados en el Pleno ordinario de noviembre "ponen de manifiesto el compromiso total y absoluto de la Diputación de Cáceres en el apoyo y acompañamiento a los municipios" y también "esa sensibilidad cuando los municipios tienen que realizar una actuación de emergencia sobrevenida y no tienen la capacidad para actuar con la emergencia requerida".



Así, se ha aprobado una dotación total de 400.000 euros destinada a acometer obras para subsanar problemas surgidos por las últimas lluvias o incendios, según detalla la Institución provincial en una nota de prensa.



En concreto, en Bohonal de Ibor se llevarán a cabo actuaciones de reparación de azud y bombeo en el río Ibor y Arroyo Valdeazores; en Cabezuela del Valle la reparación de azud en la Garganta de los Infiernos; en Robledollano reparaciones de azud en el río Viejas para el abastecimiento a Robledoñado y Castañar de Ibor y en Casar de Palomero se actuará en reparaciones en el sistema de abastecimiento de agua al municipio.



"Hay que realizar obras en infraestructuras de acometidas de abastecimiento de agua potable y, sobre todo, en los azudes de cara a que el próximo año puedan estar en condiciones y embalsar el agua necesaria de cara al verano", ha incidido Gutiérrez.



Por otro lado, y de cara a la prevención, se ha dado luz verde a un total de 71.000 euros que irán destinados a los municipios de Madrigalejo, Campo Lugar y Miajadas, para llevar a cabo actuaciones de control de mosquitos en la zona de las Vegas del Guadiana en la provincia de Cáceres, "para que los cultivos estén asegurados y no corran riesgos derivados de las plagas", ha puntualizado la responsable.



Finalmente, otra de las líneas aprobadas y que "tiene que ver con la apuesta política por la eficiencia energética", ha apuntado Gutiérrez, es la instalación de placas solares en las cubiertas de edificios públicos para el abastecimiento energético como son parque móvil, talleres y parques del Sepei. La dotación para esta inversión es de 158.000 euros.



En definitiva, "actuaciones que van a suponer ahorro económico no solo de estos edificios, sino que van a revertir también en otros edificios propios de la Diputación y, sobre todo, vamos a contribuir a la sostenibilidad, objetivo fundamental de la Diputación", ha concluido Gutiérrez.