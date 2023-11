Desarticulado un grupo especializado en hurtar pilotos de vehículos en el norte de Cáceres

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al puesto de Montehermoso (Cáceres) y al Equipo ROCA de la Compañía de Plasencia, han detenido a cinco personas y han logrado desarticular un sofisticado grupo criminal especializado en el hurto de pilotos de vehículos en el norte de Cáceres.



En concreto, las investigaciones se iniciaron en el mes de marzo de este año 2023 tras la detección de una "inusual oleada de hurtos" de pilotos traseros de vehículos de una determinada marca en diversos municipios del norte de la provincia de Cáceres.



Los detenidos, actuando de manera coordinada, seleccionaban meticulosamente los vehículos objeto de hurto para, posteriormente y en horario nocturno, proceder al "sigiloso desmontaje" de sus pilotos, aprovechando que se encontraban estacionados en la vía pública.



La investigación realizada reveló que el grupo delictivo gestionaba la venta de las piezas robadas "con astucia", ya que utilizaban una conocida aplicación de compraventa de segunda mano para comercializar las piezas.



De este modo, la Guardia Civil ha destacado en nota de prensa la "habilidad" de los agentes actuantes para rastrear y desmantelar esta red criminal.



Las piezas sustraídas, al no contar con repuestos originales en los concesionarios de la marca, debido a la inexistencia de los mismas, adquirían un alto valor en la compraventa de segunda mano. De hecho, el impacto económico de este grupo criminal se estima cercano a los 17.000 euros.



Las zonas agrícolas han sido las más afectadas, causando dificultades significativas a los propietarios de los vehículos, utilizados principalmente para el trabajo en el campo, dado que, al no haber stock en los concesionarios oficiales de la marca, los vehículos permanecían parados durante largos periodos de tiempo, hasta que finalmente conseguían ser reparados, tras verse obligados a acudir, los mismos propietarios, al mercado de segunda mano para reemplazar los pilotos.



Así, y con la información recabada y con el conjunto de pruebas e indicios obtenidos, el pasado 14 de noviembre se llevó a cabo la detención de los integrantes del grupo criminal en las localidades cacereñas de Malpartida de Plasencia, Montehermoso, Galisteo y Plasencia.



Se trata de cinco varones, incluido un menor de edad, con edades comprendidas entre los 17 y los 22 años, a quienes se les atribuye la supuesta comisión de, al menos, 52 hechos delictivos relacionados con los delitos investigados.



Con la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Plasencia.



Cabe destacar que la investigación se mantiene activa y no se descarta el esclarecimiento de otros hechos delictivos perpetrados por este grupo criminal.