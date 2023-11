La consejera de Salud incide en que centro de cuidados "no se puede construir" en Pescueza

Ep.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha insistido en que el centro de convalecencia y cuidados continuados "no se puede construir" en Pescueza debido a que el terreno destinado "no cuenta con el equipamiento y dotaciones públicas mínimas para poder construirlo".

Mientras, la diputada del PSOE en la Asamblea Nayara María Basilio Gómez ha pedido al Ejecutivo regional que para la ubicación de dicho centro deje de "enfrentar" a pueblos, y ha considerado que la no elección de Pescueza se enmarca en las políticas "partidistas" de la Junta.

En este punto, durante una pregunta realizada a la consejera sobre la cuestión, la socialista ha pedido a Sara García que reciba a la alcaldesa de Pescueza para abordar el asunto, así como que retome el proyecto del citado centro en dicha localidad y que en Torrejoncillo construya un centro polivalente para mayores.

"Toda la bancada socialista sabe muy bien que el centro de convalecencia y cuidados continuados no se puede construir en Pescueza ya que el terreno destinado no cuenta con el equipamiento y dotaciones públicas mínimas para poder construirlo", ha sentenciado la consejera de Salud en respuesta a la pregunta de la diputada del PSOE este jueves en el pleno de la Asamblea sobre el "abandono" de la Junta a la construcción del centro de convalecencia en Pescueza.

"Abandono porque la Junta podría haber hecho más si hubiera querido" y podría haber tenido "en cuenta" la Lotus y así no se estaría "culpando" al Ayuntamiento de Pescueza y "el proyecto seguiría adelante", ha señalado Nayara María Basilio Gómez, quien ha preguntado a la consejera "por qué no ha buscado soluciones en Pescueza en lugar de trasladar el centro del municipio".

En respuesta a la pregunta, la consejera de Salud ha reprochado al PSOE que cuando se planificaron los centros de convalecencia y cuidados continuados por parte del anterior Ejecutivo regional socialista se decidió ubicarlos en localidades gobernadas por dicha formación, como Guareña, Piornal, Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros, Tejeda del Tiétar, Llerena, Brozas y Pescueza.

"Ni uno de otro color que no sea gobernado por el PSOE", ha reprochado a los socialistas, a los que ha espetado que ahora el actual Gobierno autonómico de María Guardiola mantiene la construcción de dichos centros en las ubicaciones que el PSOE decidió en la anterior legislatura, aunque Pescueza "no presenta un solar urbano libre de carga".

"Ustedes eran gobierno de todos los extremeños y ahora el gobierno somos nosotros y mantenemos su no criterio y los centros se construirán en las ubicaciones que ustedes ya dijeron que se podían construir", ha subrayado Sara García, quien sobre el caso concreto de Pescueza ha recordado que la Junta llegó a hacer hasta "cuatro requerimientos" al ayuntamiento pero éste "no cumple" y "no presenta un solar urbano libre de carga", por lo que el centro pasará a ubicarse en el siguiente pueblo de la lista elaborada por el PSOE.

DECISIÓN "CACIQUIL" SEGÚN EL PSOE

Por su parte, la diputada del PSOE Nayara María Basilio Gómez ha afirmado que la no construcción del citado centro en Pescueza "es una decisión injusta, partidaria y caciquil" además de "ideológica", ya que "Pescueza es un referente en la calidad de la atención a las personas de edad avanzada" y "la Junta debería haber hecho más" para que la instalación se ubicará allí.

Así, ha pedido que la Junta deje de "enfrentar" a los pueblos con sus política "partidistas", así como que la consejera de Salud reciba la alcaldesa de Pescueza y retome el proyecto y lo construya allí, así como en Torrejoncillo un centro polivalente para los mayores.

Sobre los trámites en Pescueza, la socialista ha afirmado que "el ayuntamiento ha respondido hasta en cinco veces subsanando todos aquellos documentos que se le solicitaban", y que incluso la consejera "no ha recibido a la alcaldesa" pese a que ésta le ha solicitado "cita" para tratar la cuestión.

Finalmente, ha lamentado también que la Junta no dice que "el centro de Pescueza no pone en riesgo al resto de los siete centros".