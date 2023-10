PSOE-Cáceres demanda más personal para poder desarrollar todas las actividades de la UP

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha demandado al equipo de Gobierno que se agilicen los procesos selectivos para dotar de personal a la Universidad Popular (UP), ya que la falta de personal y las bajas que se han producido están provocando que no se puedan desarrollar algunas actividades, por ejemplo las del Aula de la Tercera Edad.



Además, los socialistas han solicitado que, mientras se dirimen los procesos selectivos, se cubran las plazas de forma interina para poder seguir adelante con las actividades.



En este sentido, la concejala socialista Lourdes García ha preguntado sobre este asunto en el Consejo Rector de la Universidad Popular celebrado este miércoles, "ya que las actividades que se imparten desde el Aula de la Tercera Edad llevan sin realizarse desde hace cuatro meses, cuando finalizaron los cursos anteriores".



Ante esta situación, tal y como informa la formación socialista en una nota de prensa, "es necesario cubrir cuanto antes las plazas de monitores vacantes para que las personas mayores de la ciudad puedan seguir con estas actividades que suponen un punto de encuentro y para el ocio", ha resaltado.



Cabe recordar que, actualmente, la Oferta de Empleo Público incluye 10 plazas para la Universidad Popular que "necesitan una agilización en el trámite para que el proceso selectivo se realice con la mayor celeridad posible", ha incidido la concejala que también ha pedido que "se proceda a una rápida cobertura de las plazas que no están cubiertas por baja del personal".



Y es que, al no existir una bolsa de interinos para ello no es posible cubrirla con un trabajador o trabajadora a través de este proceso. Por ello, el PSOE ha planteado que se exploren otras vías que se utilizan en otras administraciones públicas de manera habitual como podría ser una cobertura temporal a través de una selección que se lleve a cabo del Sexpe.



"Lo importante es que se dé una solución lo más rápida posible para que la Universidad Popular pueda seguir realizando todas sus actividades con normalidad, sin que se vea afectada por esta situación de falta de personal a la que se puede dar una solución temporal hasta que se cubran las plazas", ha concluido García.