La Junta remarca su apoyo "irrenunciable" al soterramiento de las vías en Navalmoral

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha señalado este viernes que la Junta está dispuesta a colaborar económicamente para que el soterramiento de las vías del AVE a su paso por Navalmoral de la Mata sea posible.

Así lo ha manifestado durante su visita a esta localidad cacereña, donde ha recalcado que para el Gobierno regional "el soterramiento es irrenunciable".

En concreto, se ha reunido con el alcalde moralo, Enrique Hueso, al que le ha transmitido que el Ejecutivo regional "está con todos los vecinos de Navalmoral de la Mata" y que, "aunque el ministerio haya recalcado que el proyecto no se va a modificar, vamos a pelear por cambiarlo", ya que "si hay voluntad política se puede hacer, como ha sucedido en otras partes de España donde se planteaba esta misma situación; por qué en otros sitios sí y aquí no", ha subrayado poniendo como ejemplo lo sucedido en Sant Feliu de Llobregat.



"Esto es una cuestión de apellido, si en lugar de Navalmoral de la Mata fuera Navalmoral de Llobregat, el soterramiento ya estará hecho", ha indicado el consejero.



Además, Martín ha reiterado que el soterramiento "es viable", ya que "hay un informe, que el PSOE tiene porque se envió al ayuntamiento cuando gobernaba aquí, que dice que es viable, y que lo único que hace falta es poner pasta. Es decir, lo que se necesita para soterrar es voluntad política, algo que el PSOE no tiene", ha comentado.



En este sentido, el titular extremeño de Infraestructuras ha destacado que "la Junta de Extremadura está con Navalmoral y peleará porque esta demanda ciudadana se pueda conseguir, incluso ayudando económicamente si fuera necesario"; y que ni la presidenta del Gobierno autonómico, María Guardiola, ni el mismo ni nadie del Ejecutivo regional ha pedido la paralización de las obras del tren en Extremadura, como ha manifestado el PSOE extremeño.



"El PSOE ha mentido a los extremeños en la rueda de prensa que han dado este pasado miércoles en Mérida. Lo hacen en Mérida porque aquí no se atreven, aquí les correrían a gorrazos", ha insistido en Navalmoral de la Mata, según apunta en una nota de prensa la Junta.



El "compromiso" de la Junta de Extremadura y del PP, ha recalcado, "es acelerar esas obras al máximo posible", porque "los extremeños ya hemos perdido bastante tiempo y hemos sufrido bastantes promesas que los socialistas siempre han incumplido".



Asimismo, durante la visita a la localidad, el consejero y el alcalde se han reunido con la plataforma ciudadana "No al muro", que ha agradecido el esfuerzo y el apoyo mostrado por el Gobierno extremeño.



Tras este encuentro en el Ayuntamiento, Martín ha visitado las obras de la terminal ferroviaria de Expacionavalmoral, que estarán acabadas en los próximos meses.



INVERSIONES



Por otro lado, el consejero ha destacado las inversiones que su departamento tiene fijadas en esta localidad para los próximos meses y que superan el millón de euros.



Esas inversiones se cifran en 211.000 euros para la mejora de la estación de autobuses de Navalmoral de la Mata y 870.000 euros en la rehabilitación de 48 viviendas en el municipio, concretamente en la calle Joaquín Blume, dentro del Programa 'Renervis', de las que 16 ya han finalizado y las otras 32 están en la segunda fase de desarrollo.



"Como ven, frente a palabras vacías, frente a mentiras, hechos", ha sentenciado Martín, quien en esta visita institucional ha estado acompañado por el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza.