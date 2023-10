El cambio de ubicación del centro de ELA supone acortar plazos de ejecución del proyecto

Ep.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha aseverado que el cambio de ubicación del centro de referencia para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de Trujillo a Cáceres "no supone una ampliación de plazos de ejecución", sino "un acortamiento" de éstos.

Ante ello ha pedido "calma" porque la Consejería de Salud "ahora" la lideran técnicos. "Y de esto sabemos un poquito, así es que que nos dejen trabajar", ha agregado, a preguntas de los periodistas por el hecho de que la Junta de Extremadura haya propuesto cambiar la ubicación del centro inicialmente previsto en Trujillo, por Cáceres.

Sobre este tema, "polémica no hay ninguna", y "es la que quieran generar los que quieran generar polémica", ha señalado la titular de Salud, quien ha explicado que en la consejería se han encontrado "un proyecto que no puede tener el nombre de proyecto, porque no es ni siquiera un proyecto", además de estar "muy en pañales", de un centro "que quieren ubicar encima en una cubierta sin tener ni siquiera un estudio de viabilidad de la posibilidad de hacer ese proyecto".

Al mismo tiempo, ha especificado que la ELA es una enfermedad que genera un índice de dependencia muy importante con un mantenimiento de las capacidades cognitivas, y que se contemplaban unas habitaciones que dan a una ventana que mira a un patio interior, al hilo de lo cual le "parecía imposible" que esos pacientes pudieran estar "así".

"Por tanto, desde esta Consejería se lleva trabajando prácticamente desde nuestra llegada para mejorar ese proyecto que tenían sobre la mesa", ha ahondado, junto con que su "intención" es que el paciente que acaba estando en un estado de "total" dependencia encamado por una Esclerosis Lateral Amiotrófica pueda salir al aire libre con su cama.

"Y ese es el principal objetivo de esta consejera y voy a luchar por ello", ha asegurado, para matizar que han mandado un borrador de convenio al Ministerio con el cambio de ubicación del proyecto.

Ante ello, ha expresado que "ojalá por beneficio de los pacientes ELA pueda llevarse a cabo", porque, además, "este cambio de proyecto no supone una ampliación de plazos de ejecución", un tema que han estado escuchando con quejas que temen que se va a tardar más en hacerlo porque el proyecto estaba.

"No es cierto, este proyecto supone un acortamiento de plazos para la ejecución del proyecto, entonces calma todo el mundo porque la Consejería ahora la lideramos técnicos y de esto sabemos un poquito, así es que que nos dejen trabajar", ha concluido.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras mantener un encuentro con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.