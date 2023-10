Control acceso por cámaras en calles centro Cáceres se activará a principios de noviembre

Ep.



El nuevo sistema de control de acceso por cámaras que afecta a una veintena de calles del centro de Cáceres se va a poner en funcionamiento a principios de noviembre, una vez concluya de manera definitiva la obra de plataforma única en el eje de San Antón, Parras y Clavellinas, que también se verá afectado por esta nueva regulación del tráfico rodado.



Concretamente, se incluyen en la zona regulada 23 nuevas calles, desde San Antón, Parras y Clavellinas hasta el entorno de la calle San Ildefonso, Hornos, San Juan y Pizarro, donde se tendrá una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y prioridad de paso peatonal.



Por todo ello, el concejal de Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, ha conminado a residentes y negocios de la zona a que vayan tramitando la solicitud para acceder a estas zonas sin que sean multados posteriormente, según ha indicado este martes en una rueda de prensa posterior a la celebración de la Comisión de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Fomento, ya que cuando entre en vigor el acceso estará restringido.



Hasta el momento se han registrado ya unas 400 solicitudes pero, no obstante, Muriel ha indicado que al principio habrá un periodo de pruebas de las cámaras de acceso, las cuales ya funcionan en otras zonas de la ciudad como la calle San Pedro de Alcántara o el área de los Obispos.



En el caso del acceso por la calle San Ildefonso, el ayuntamiento está tratando de buscar una solución para los usuarios del Conservatorio de Danza, situado en la plaza de San Jorge, y del colegio Paideuterion, concretamente para los vehículos de los padres que acceden a dejar a sus hijos.



También se busca una fórmula para los coches que accedan al parking situado en la plaza del Obispo Galarza y se baraja la posibilidad de instalar una pantalla al inicio de la calle San Antón para avisar de las plazas que quedan libres en este aparcamiento, aunque este extremo no ha sido confirmado todavía por el responsable municipal.



De momento, se ha optado por permitir el acceso de los vehículos que vayan al parking y que, en caso de utilizarlo, no serán multados. Si estuviera completo, se avisará a la Policía Local de esta circunstancia para que exima de la multa a los coches que hayan accedido por la calle en ese horario y no hayan podido entrar en el parking, lo que requerirá una continúa coordinación de los responsables del aparcamiento y la Policía para cotejar las matrículas.



"Ahora estamos trabajando en la implementación de una vía de comunicación entre el software que utiliza el parking de acceso de vehículos y que transmitirá la información diaria y temporal a la Policía Local para que, lógicamente, después se testen cuáles son los vehículos que han accedido de forma regular y los que han accedido de forma irregular", ha explicado.



Cabe recordar también que solo se podrá acceder al parking por la calle San Antón y Parras, ya que la circulación por la calle Clavellinas queda totalmente restringida y solo se puede acceder a los garajes privados, por lo que se ha suprimido el semáforo que regulaba el paso en el cruce de Clavellinas con San Antón porque ya no habrá circulación de coches en ese tramo, con lo que se gana en seguridad para los peatones.



MESA POR LA MOVILIDAD Y ORDENANZA INTEGRAL



Muriel ha informado también de la idea de constituir en la ciudad una Mesa por la Movilidad compuesta por representantes del Gobierno municipal, de los grupos políticos, Policía Local, técnicos, responsables de empresas de transporte urbano, taxistas, empresas de reparto, operadores de aparcamientos, asociaciones de ciclistas, moteros, patinetes y expertos en la materia que tendrán como finalidad la renovación integral del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS), que data de hace una década.



El objetivo es mejorar las condiciones de la movilidad en la ciudad en muchos aspectos como la carga y descarga, mejoras en puntos de servicio de transporte discrecional, diferentes elementos complementarios o la regulación del uso del monopatín, entre otros asuntos.



"Entendemos que esa mesa debe ser un lugar de participación y de debate sobre futuras actuaciones", ha señalado Muriel, que ha apuntado que el PIMUS está desactualizado porque hay nuevas vías en la ciudad que permiten una intercomunicación mejor, como la Ronda Este y la futura Ronda Sur y también hay muchas más zonas peatonales que antes no existían.



El nuevo documento intentará potenciar el servicio del autobús urbano, mejorar la movilidad en los entornos escolares, optimizar la movilidad en el entorno urbano, asegurar una mejor seguridad vial, mejorar los aparcamientos y fomentar su rotación, actualizar la oferta de las plazas para personas con discapacidad y ajustar algunos elementos de carga y descarga.



"Esa mesa previa técnica va a permitir que surjan también muchas cuestiones y necesidades que la ciudad tiene, que a lo largo de su actividad normal van surgiendo, y tenemos que adaptarnos a esas necesidades, tanto que tienen los ciudadanos, los transportes públicos, los transportes de carga y descarga, y que tienen todos los elementos que incluyen la vida de la movilidad en la ciudad", ha recalcado el concejal.



Una vez redactado el nuevo PIMUS, el siguiente paso sería la aprobación de una Ordenanza Integral de la Movilidad ya que, actualmente, Cáceres cuenta con diferentes ordenanzas relacionadas con este tema. Por ejemplo, hay una ordenanza que restringe el tráfico en la ciudad monumental y otra que gestiona otras zonas peatonales o semipeatonales de la ciudad por lo que el equipo de Gobierno local quiere que exista solo una ordenanza integral, que regule también el sector del taxi, la carga y descarga y toda la infraestructura que se establece para la red de transporte público.



"Queremos que sea una herramienta sobre todo abierta, muy útil y una ordenanza que clarifique a los ciudadanos que a veces tienen que buscar información y encuentran toda esa información dispersa", ha explicado Muriel, que ha añadido que espera que "a medio plazo" se pueda contar con esta nueva ordenanza municipal así como el plan integral de movilidad.