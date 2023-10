La Junta reafirma que trabajará para evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz

La directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, ha subrayado que la Junta de Extremadura seguirá trabajando para evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y ha pedido al Gobierno central que "cambie la decisión" para mantener la actividad de esta planta, "por el bien de la región y del país".



Así lo ha destacado Raquel Pastor durante su intervención al cierre de la charla 'La energía nuclear salvará al mundo. Derribando mitos', impartida por el divulgador Alfredo García, este pasado martes en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata.



Según sus palabras, en la actual crisis energética son "muchos países" del entorno los que apuestan "decididamente por la energía nuclear, anunciando la construcción de nuevas centrales", y la Unión Europea la ha declarado como "energía verde", ha recordado.



A este respecto, ha resaltado que son "fechas clave en el panorama energético de España" y si vencido el año 2024 "no se ha tomado una decisión en firme", entonces "no habrá vuelta atrás y se confirmará el cierre definitivo de Almaraz", ya que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla el apagón del primer reactor en 2027 y el segundo en 2028, según ha explicado.



Ante ello, se hace "necesario" revisar dicho plan "cuanto antes". "Una tarea que debe acometer el Gobierno de España, dada la importancia de la materia que estamos hablando", ha agregado la directora.



"Queremos la continuidad de la producción de energía eléctrica en la central nuclear porque no solo es fundamental para Extremadura y para la comarca de Campo Arañuelo, sino para el presente y futuro económico de nuestro país", según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Para finalizar, la responsable de la Junta de Extremadura ha mostrado el apoyo de la Administración regional en la defensa de Almaraz y aseguró que seguirán "trabajando para evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y estar a vuestro lado en vuestras reivindicaciones", ha sentenciado.