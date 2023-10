MásMedio asegura que el agua de Talayuela cumple los requisitos para el consumo

Ep

El gerente del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, Gustavo Pérez, ha pedido al Ayuntamiento de Talayuela que "no provoque alarmas sanitarias infundadas en torno a la calidad del agua para consumo humano del municipio", ya que cumple con los requisitos para el consumo.

Pérez ha afirmado que el agua que actualmente se suministra desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) cumple con todos los requisitos exigidos por la legislación de aplicación (RD 3/2023).

"Queremos que este dato llegue a la población y evitar, así, cualquier tipo de alarma sanitaria infundada, ya que los últimos resultados analíticos realizados este viernes 6 de octubre de 2023 se encuentran todos dentro del rango del valor paramétrico establecido por la legislación, siendo especialmente importante la reducción del valor de manganeso", ha explicado

Estos valores registrados son de 20 g/l, cuando lo normal en esta época del año antes de la entrada del Consorcio MásMedio en el servicio era que los valores de manganeso en el agua de consumo fueran 10 veces los actuales (254 g/l en una toma realizada por el concesionario del servicio el 5 de octubre de 2020.

"Es importante -ha añadido- poner en evidencia varios errores de gravedad vertidos en la denuncia pública del ayuntamiento, con el objeto de que la población conozca la realidad del servicio".

En este sentido, detalla que, según los datos que el ayuntamiento aporta en su denuncia, el valor del cloro libre residual en algunos puntos de red ha alcanzado valores de 2,50mg/l, mientras que en otros momentos se ha entregado el agua a la actual concesionaria con niveles de 0,00mg/l de cloro residual.

"Las variaciones de cloración en una instalación industrial como es una ETAP son normales y deberían ser conocidas por los técnicos que están proporcionando estos datos al Ayuntamiento de Talayuela". Además, en ninguno de los casos, ha aseverado, "esos valores han superado los límites establecidos para declarar el agua no apta para el consumo humano, porque para ello debería pasar los 5mg/l de forma permanente y no puntual, y no se ha llegado nunca a eso".

Asimismo, apunta que la ETAP de Talayuela opera entre 8 y 10 horas diarias, el resto del tiempo permanece parada. El agua acumulada en las distintas etapas del proceso de tratamiento (decantadores, depósito de agua tratada, conducciones de transporte hasta el depósito municipal, etcétera) pierden gradualmente el cloro dosificado durante el proceso de tratamiento.

Precisamente por ello, en los depósitos municipales de agua e incluso en la propia red cuando ésta es muy grande, se produce una segunda etapa de desinfección denominada postcloración, que tiene el objeto de mantener las condiciones de desinfección del agua en su etapa de distribución a la población.

"Esta etapa, que será asumida por el Consorcio MásMedio con la mayor brevedad posible, es actualmente responsabilidad de la empresa que presta el servicio de abastecimiento en baja", ha añadido Pérez.

Además, añade que "el Consorcio MásMedio no ha recibido ningún requerimiento y comunicación directa del ayuntamiento solicitando información sobre la posible incidencia en la desinfección residual del agua de consumo humano", por lo que "más allá de todo el ruido generado", se tomarán "las medidas legales oportunas frente a todo aquel que impida la ejecución normal de nuestras funciones y responsabilidades".

"Queremos trasladar que tras las acciones emprendidas entre los años 2021 y 2023 por el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, el municipio cuenta con una instalación de tratamiento de agua, que continuamos mejorando y optimizando día a día para garantizar un suministro de agua en condiciones de calidad y cantidad suficientes para el municipio", ha señalado el Consorcio en nota de prensa.

A este respecto recuerda que en los últimos años el consorcio ha invertido 600.000 euros solo en el abastecimiento del municipio, además de 156.000 euros de mejoras en la ETAP, que se encontraba en estado de semiabandono en el momento de su entrega, por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo al consorcio, tras la firma de un convenio en 2022.

"El abastecimiento de Talayuela adolecía de un déficit técnico histórico y necesitaba una remodelación integral, y en el año 2020, la corporación de entonces en el Ayuntamiento tomó la decisión de trasladar al Consorcio MásMedio el problema y apoyarse en el mismo para alcanzar una solución definitiva a este problema, encomendando a la entidad dependiente de la Diputación de Cáceres, la gestión del Ciclo Integral del Agua, que incluye la prestación del servicio de abastecimiento y de depuración de aguas residuales del municipio".

Así, tras las inversiones realizadas por el Consorcio MásMedio, derivadas de la encomienda de gestión firmadas por el Ayuntamiento de Talayuela entre 2019 y 2021, la situación del abastecimiento municipal "ha cambiado radicalmente", tal como ha detallado Gustavo Pérez.

"La ETAP, propiedad de CHT y cedida al Consorcio MásMedio, ha sido puesta en funcionamiento, suponiendo un hito clave para la mejora de la calidad del servicio de abastecimiento del municipio; el control cualitativo del agua potabilizada indica que esta es APTA para consumo humano, habiéndose eliminado los problemas de manganeso y otros contaminantes existentes en el agua, situación que puede comprobarse en red y entre la población del municipio", ha añadido.

Además, "las obras han permitido eliminar las conducciones de bombeo de fibrocemento del municipio, así como otros problemas asociados a elementos obsoletos del sistema de distribución de agua a la población, a lo que se añade que el proceso de tratamiento de la ETAP está siendo realizado y costeado por el Consorcio MásMedio, quien entrega el agua sin coste a la actual empresa gestora para que la distribuya ya potabilizada, evitando que esto suponga un sobrecoste que la empresa trasladaría al usuario final", ha concluido.