Investigado un hombre en Herguijuela por un delito de abandono y maltrato animal

El titular y responsable de una explotación ganadera ubicada en la localidad cacereña de Herguijuela ha sido investigado como presunto autor de un delito de abandono y maltrato animal al no proporcionar los cuidados ni la alimentación necesaria a los mismos, provocándoles, con ello, la muerte.



Así pues, agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Trujillo, tras tener conocimiento de la supuesta existencia de cadáveres animales en dicha explotación, se trasladaron hasta ella el pasado 19 de septiembre para comprobar los hechos.



En dicho lugar, verificaron la existencia de varios cadáveres de animales caprinos en descomposición junto a una nave, observando, diseminados por toda la parcela, numerosos restos óseos y encontrando únicamente tres animales vivos en el interior de un cerramiento metálico, los cuales carecían de cualquier tipo de alimento.



A la vista de los hechos, los agentes realizaron una nueva inspección en la explotación ganadera, acompañados por veterinarios adscritos al Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura, contabilizando un total de quince cadáveres de animales en distintas fases de descomposición, constatando, además, que las instalaciones carecían de condiciones higiénico-sanitarias que pudieran impedir la propagación de enfermedades.



REDUCCIÓN DEL CENSO DE GANADO EN LA EXPLOTACIÓN GANADERA



A su vez, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, a fecha 1 de enero de 2022, la explotación contaba con un censo de más de doscientas cabezas de ganado caprino, y hasta el mes de noviembre de ese año habían desaparecido un total de 182 animales, sin que por su titular hubiera sido expedida la correspondiente guía de salida desde esa explotación.



Asimismo, desde el mes de noviembre de 2022, y hasta la fecha de la inspección, faltaban otros 43 animales, muchos de los cuales han sido hallados muertos en el interior de la finca.



De esta forma, tras realizar gestiones con los Servicios Veterinarios de la Junta de Extremadura para constatar si habían recibido comunicación por parte del titular de la explotación de una alguna posible epizootia y si los animales muertos y ausentes habían sido dados de baja en la explotación, se pudo averiguar que no constaba comunicación de brote epizoótico alguno en la explotación ni había sido dado de baja ningún animal por muerte o extravío.



Por ello, a tenor de lo expuesto, agentes pertenecientes al Seprona de Trujillo procedieron, el pasado 29 de septiembre, a la investigación penal del titular y responsable de la explotación de ganado caprino, como supuesto autor de un delito contra los animales, al no proporcionar los cuidados ni la alimentación necesaria a los mismos, provocándoles la muerte.



Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Trujillo.