Mateos recalca que si se hace la mina de litio debe llevar aparejada industria asociada

Ep

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha recalcado que, si finalmente se construye la mina de litio que está proyectada en la Sierra de la Mosca debe llevar aparejada una industria asociada para que el valor añadido de la transformación del mineral se quede en la ciudad.

Respecto a la mina de litio en Cáceres, el regidor ha insistido en que primero la empresa debe presentar el proyecto ante la Junta de Extremadura, que se tramite, que se vea si tiene los permisos o no y en función de eso "se tomará una decisión definitiva".

"Lo que yo siempre he dicho, y ahí he sido muy claro, es que si finalmente hubiese una planta de extracción de litio en la ciudad de Cáceres tendría que haber industria asociada, que eso es una condición 'sine qua non' para tener el beneplácito del Ayuntamiento de Cáceres. Y en eso vamos a pelear y vamos a dar la batalla desde el Ayuntamiento de Cáceres, para que el valor añadido se quede en nuestra ciudad", ha recalcado.

En esta línea ha insistido en que "Cáceres tiene que empezar a atraer inversión" y tiene que ser "algo más que una ciudad turística" y "dar un paso más para ser una ciudad industrial" del siglo XXI en la que se respete el medioambiente.

"Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea de trabajar para que haya industria asociada si finalmente hubiese planta de extracción de litio en nuestra ciudad", ha concluido a preguntas de los medios tras reunirse con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien también ha apostado por que el valor añadido de la industria "se quede aquí".

Morales ha concluido que "en este caso, todas las instituciones vamos a estar unidas para que un producto que pueda ser estratégico en el futuro, pues si alguien se tiene que beneficiar en mayor medida, sea nuestra gente, y sea nuestra provincia, y sea nuestra comunidad autónoma".