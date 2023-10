La Junta, la Diputación y el Ayuntamiento forman ente gestor Candidatura Cáceres 2031

Ep

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031 contará con un ente gestor integrado por la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento cacereño.



Así lo ha indicado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, quien se ha reunido con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, para tratar algunos proyectos conjuntos que impulsarán ambas instituciones como la propia candidatura a la capitalidad, que deberá registrarse formalmente en 2025, una vez se abra la convocatoria oficial.



Según Mateos, "los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Cáceres ya están viendo qué forma jurídica le damos al ente que lidere esa capitalidad, si va a ser un consorcio, si va a ser un patronato o qué figura jurídica tendrá".

Además, ha señalado que esa decisión no se ha tomado todavía porque lo primero era tener la certeza de que las administraciones se iban a implicar.



El primer edil ha subrayado que una vez recabados los apoyos "hay que buscar un ente para capitanear y para liderar desde el punto de vista jurídico esa candidatura", añadiendo que la capitalidad no afecta solo a la ciudad sino a toda la provincia y la región, por lo que ha agradecido a Morales su apoyo, al igual que el mostrado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.



Mateos ha subrayado que "el objetivo fundamental de esa capitalidad cultural es posicionar a Cáceres Capital, pero también a esta provincia y a esta región, como un referente de la cultura en el ámbito no solo nacional, sino también internacional".



Para ello, en las próximas semanas, se constituirá un grupo de trabajo, donde estarán representados miembros no solo del Ayuntamiento, sino también de las diferentes administraciones, Diputación de Cáceres y Junta de Extremadura, así como sectores de la sociedad civil porque "este es un proyecto que tiene que surgir de abajo arriba" y "deben ser los ciudadanos los verdaderos protagonistas de esa capitalidad cultural".



"CÁCERES SE LO MERECE"



Por su parte, Morales ha incidido en que la candidatura a la capitalidad cultural va a tener el apoyo de la Diputación Provincial porque "es algo que una ciudad tan importante en el ámbito cultural como Cáceres se merece".



Asimismo, ha reiterado la predisposición de la Diputación de Cáceres a trabajar conjuntamente en todos aquellos proyectos que "si son buenos para Cáceres, son buenos para la provincia, lo que visualiza a uno, visualiza al otro", como pueden ser los actos que se preparan para conmemorar el Centenario de la Coronación de la Virgen de la Montaña, en 2024, "u otros proyectos que si los tiene el ayuntamiento en mente, podremos verlos y estudiarlos".