Diputación lanza campaña de prevención de cáncer ginecológico y de mama para sus empleadas

La Diputación de Cáceres ha lanzado por primera vez una campaña de prevención de cáncer ginecológico y de mama dirigido a todas sus empleadas. Se trata de una iniciativa impulsada por la Comisión de Igualdad de la institución provincial que cuenta con una inversión de 24.000 euros para la realización de revisiones ginecológicas completas que llegarán, por el momento, a 200 trabajadoras que se han inscrito en el programa de las 370 que tiene la Institución.



En concreto, el diputado de Recursos Humanos, Alberto Ortega Villarroel, ha presentado junto al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Cáceres (AECC), Pedro Pastor, esta primera iniciativa que se realiza con carácter preventivo y de naturaleza voluntaria, con el objetivo de contribuir a la detección precoz del cáncer, así como a la mejora de la salud ginecológica mediante un consejo experto.



Así pues, de las 370 empleadas con las que cuenta la Institución provincial, a la fecha, se han inscrito 208 trabajadoras, que ya están siendo citadas para las revisiones ginecológicas que realizarán profesionales de la empresa adjudicataria del servicio, Quironprevención SL.



La revisión incluye, para cada una de las pacientes una consulta, exploración ginecológica y mamaria, colposcopia, citología, ecografía ginecológica y mamaria y consejo sanitario, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



El diputado ha destacado el importante volumen de mujeres inscritas y ha invitado a las trabajadoras que aún no lo han hecho a participar en la campaña, sobre todo teniendo en cuenta que "según los datos obtenidos en los reconocimientos médicos de vigilancia de la salud, son muchas las trabajadoras de la diputación cacereña que no pasan revisiones ginecológicas periódicas, que son de vital importancia para prevenir formas evolucionadas de cáncer ginecológico y de mama".



Esta campaña está incluida en la Programación de Actividades Preventivas de la Diputación de Cáceres para el año 2023, a propuesta de la Comisión de Seguimiento del III Plan de Igualdad de la Diputación de Cáceres. Además, tal y como ha explicado el diputado, se ha incluido en el pliego para la contratación de la vigilancia de la salud del personal para los próximos 2 años, prorrogables por otros dos años más, con lo que se espera que este programa esté en vigor durante toda la legislatura.



Ortega Villarroel ha incidido en la apuesta de la Diputación de Cáceres por su personal porque "es el mejor valor de esta organización", y ha señalado que "realizar acciones positivas para mejorar su salud va a propiciar, no solo una mejora en la prestación de todos los servicios públicos que se ofrecen a los ayuntamientos y a la ciudadanía, sino un beneficio a nivel personal, familiar y de salud comunitaria".



En ese sentido, el diputado ha recordado la labor que realiza desde hace años el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en materia de diagnóstico precoz de enfermedades: prevención de riesgo cardiovascular, sobrepeso y obesidad o deshabituación tabáquica; o pruebas específicas de cribado en los reconocimientos médicos, como la detección de sangre oculta en heces o determinación del PSA, que ayudan a realizar un diagnóstico y tratamiento precoz de cánceres como el colorrectal o de próstata.



"MOVIMIENTO TODOS CONTRA EL CÁNCER"



Durante su intervención, el presidente de la AECC de Cáceres, Pedro Pastor, ha explicado que el cáncer es la segunda causa de mortalidad en España y que el objetivo de la asociación es que en el año 2030 se alcance el 70% de supervivencia en todos los tipos de cáncer. Para contribuir a ello, ha puesto como ejemplo las campañas puestas en marcha desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación de Cáceres.



Asimismo, Pastor ha informado que el tercer tipo de cáncer por incidencia en España es el de mama, y es el tumor maligno más frecuente en las mujeres españolas, con una incidencia de 34.750 nuevos casos en 2022 (el 28,6% del total de cánceres diagnosticados en mujeres), y primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres con 6.572 fallecimientos en ese mismo año.



Por todo ello, ha insistido en "no bajar la guardia" y la necesidad de la realización de cribados que permitan la detección precoz; impulsar y fomentar la investigación para avanzar en la supervivencia y continuar trabajando en la reducción de impacto psicosocial del cáncer.