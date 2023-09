PSOE critica al Gobierno local por retroceso de "vanguardia" al "Cáceres de toda la vida"

Ep.



El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado al Gobierno de Rafael Mateos porque, en estos primeros cien días al frente de la ciudad, ha dado "señales claras" de un retroceso de la "vanguardia" al "Cáceres de toda la vida", ya que la "inacción" del Ejecutivo del PP está poniendo freno a proyectos que estaban en marcha para "acabar con años de estancamiento".



La portavoz municipal de los socialistas, Belén Fernández, ha hecho este jueves un balance de la gestión del equipo de Gobierno del PP, al que ha acusado de formar con Vox un gobierno "de facto", ya que se han adoptado decisiones para "complacer" al partido de Santiago Abascal, como dejar de lado la restauración de la muralla en beneficio de la Plaza de Toros o un posible menoscabo de las políticas sociales y de igualdad.



Fernández, ha indicado que muchos de los proyectos que se han impulsado en estos primeros meses estaban ya gestionados por el gobierno anterior y, sin embargo, no se han puesto en marcha los " grandes proyectos" anunciados para la ciudad como la Ribera del Marco o la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña que, hasta ahora, solo son "una declaración de intenciones".



Respecto a la Ribera del Marco, Fernández ha recordado que para su remodelación son imprescindibles actuaciones previas que ya están "muy avanzadas", como que el Plan Hidrológico Nacional incluye más de 100 millones de euros para el proyecto de saneamiento y depuración de las aguas de Cáceres.



Pero para poner en marcha esto hay que suscribir un convenio con Acuaes, cuyo borrador se adjuntó en el traspaso de poderes, y después aprobarlo en el Pleno. "Desde junio, nada se ha hecho en este sentido. Creemos que Mateos debiera tomarse más en serio cerrar de manera inmediata una reunión con la Confederación Hidrográfica del Tajo y no dejarlo para cuando sea posible, como él mismo ha dicho", ha señalado la portavoz socialista.



Sobre la remodelación de Charca Musia y el traslado del Mercado Franco, ha explicado que "en la anterior legislatura se llegó a un acuerdo con los empresarios, y a un consenso con los vendedores", y se contaba con una partida para el proyecto de reordenación que "ha sido rechazada por el actual equipo de Gobierno por no estar dentro de los parámetros de su modelo de ciudad".



"Con ello no sólo rechaza el trabajo realizado en la anterior legislatura con los diferentes actores implicados", ha incidido "sino que también renuncia a los 51.909 euros previstos en el proceso de licitación, teniendo que indemnizar además a la empresa licitadora, y se pierde la subvención de 30.000 euros de la Junta de Extremadura para la realización del proyecto del Pabellón de Ferias".



FONDOS EUROPEOS



En su intervención, Fernández se ha referido también a los fondos estratégicos, y al informe técnico que se trasladó al nuevo gobierno con una ruta clara para alcanzar más del 90% de ejecución de los Fondos Edusi. Este informe certifica una ejecución del 60,78% (en junio), que se elevaría al 73,05% incluyendo las operaciones que estaban entonces en licitación.



"Nos preocupa profundamente que las señales actuales indican que no se están dando los pasos necesarios para sacar adelante estos proyectos", se ha lamentado la portavoz socialista, que se ha referido como ejemplo al proyecto piloto de alquiler de bicicletas eléctricas y aparcamientos inteligentes, entre otros.



En el plano político, los socialistas han lamentado que Mateos haya pasado de "expresar su deseo de gobernar en solitario y llegar a los mejores consensos con la oposición, a afirmar que no debe extrañar a nadie que Vox sea su socio prioritario, ya que las medidas que propone van en consonancia con lo que dice el PP".



Así, de cara a la negociación de los Presupuestos para 2024, Fernández ha indicado que al PSOE le gustaría hacer aportaciones al documento y así se lo han trasladado al concejal de Economía en la comisión del pasado 12 de septiembre, en la que informó de que aún no había borrador por estar a la espera de recibir informes de necesidades de los diferentes servicios del ayuntamiento.



"Esta información resulta contradictoria con el balance que hace el alcalde, puesto que sin borrador, no puede estar 'todo listo' para iniciar el proceso de los presupuestos participativos", ha ironizado la portavoz socialista que pone en duda cómo se va a encajar en el presupuesto la inversión de 75 millones de euros que supondrán los proyectos de Virgen de la Montaña, Plaza Marrón y el Complejo Deportivo de Nuevo Cáceres, a la vez que se cumple con la anunciada reducción de ingresos.



Y todo ello teniendo en cuenta que sólo los gastos de personal ascienden a 30 millones. "Tres grandes proyectos que definen su modelo de ciudad de los que no hay valoración económica, ni pliegos, proyecto y presupuesto. Parece complicado que esté todo listo para que se reflejen con rigor en el presupuesto", ha apuntado.



Por todo ello, el PSOE se teme una reducción de las políticas sociales y de igualdad, que abunda en la "falta de respeto" hacia los servicios sociales y la sanidad pública con la doble responsabilidad de Encarna Solís, dirigiendo la gestión del IMAS y la gerencia de Salud del área de Cáceres, "de gestión muy intensa".



"No cuestionamos su capacidad, porque no hemos podido comprobar aún su gestión, pero cuestionamos el sentido que le da el PP a los servicios públicos", ha aseverado la portavoz.



PLAZA DE TOROS



Respecto a la "gran novedad" anunciada por el PP de que destinará 3 millones de euros para la plaza de Toros que se solicitarán al programa del 2% Cultural del Gobierno de España, Fernández ha criticao que esto supone "un viraje en objetivos de consenso", con la renuncia a seguir avanzando en la recuperación de la muralla, algo que se hace "más evidente aún en estos días, en los que Europa ha estado mirando a Cáceres como ciudad referente en la conservación de su patrimonio histórico, vinculado con el desarrollo sostenible".



El Plan Director de la muralla concebía 6 fases de actuación, y actualmente sólo está finalizada la fase primera. "Por tanto, decir que solo quedan actuaciones concretas valoradas en 150.000 euros es, como poco, de una falta de rigor enorme, y por supuesto no se está teniendo en cuenta lo recogido en dicho plan".



"Esta decisión confronta un modelo de ciudad que se ha destacado por su proyección, por poner la cultura y la conservación del patrimonio en el centro como un bien público esencial, que nos abre al mundo y ayuda a construir sociedades mejores, frente a un modelo de ciudad que renuncia a ello para anteponer intereses muy concretos y las exigencias de un socio prioritario, Con estas consideraciones, no es de extrañar que hayamos pasado de liderar los datos en turismo, a reducir un 5% el número de viajeros en este verano", ha resaltado.



Fernández ha concluido su intervención haciendo alusión a la falta de propuestas de políticas para jóvenes, actuaciones en los barrios, o medidas que mejoren la vida de las familias, como la bonificación para el transporte público de la que no se sabe si continuará o no.