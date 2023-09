Guardiola: "No hay ninguna polémica" sobre caza en Monfragüe, se realizará en fincas Junta

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que la actividad cinegética en el Parque Nacional de Monfragüe se podrá realizar "dentro de las fincas de la Junta de Extremadura" en ese parque.

En referenci a las declaraciones de la consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural, Camino Limia, en las abogaba por incluir las fincas privadas en las acciones cinegéticas, ya que de otra forma "podría suponer un grave problema de sanidad animal".

Ante estas declaraciones, la presidenta extremeña ha asegurado que "no hay ninguna polémica" pues, su anuncio "es el que es", y es que a partir de octubre, se va a iniciar "la posibilidad de que se realice actividad cinegética dentro de las fincas de la Junta de Extremadura del Parque Nacional de Montagüe, a través de las sociedades de cazadores de los municipios que pertenezcan a Monfragüe", reiterando que "ese es el anuncio, y no es otro, no hay ninguna polémica".