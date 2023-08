La Unión de Cofradías de Cáceres trabaja para crear un Museo de la Semana Santa

Ep

La Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres trabaja para la creación de un Museo de la Semana Santa, para divulgar el patrimonio de las 17 cofradías, algunas de las cuales cuentan con los pasos más antiguos del país, entre los que se incluyen cuatro tallas de Cristos del siglo XIV.



Aunque la ciudad cuenta, en la actualidad, con un Centro de Interpretación de la Semana Santa, ubicado en la cripta de la iglesia de la Preciosa Sangre, la idea es que sea la planta principal de este templo quien acoja el museo.



El presidente de la Unión de Cofradías, Santos Benítez, ha explicado que "estamos intentando buscar algo, porque creo que es la única de las Semanas Santas Internacionales que no tiene un museo de Semana Santa adaptado a todas las condiciones que tenemos. Entonces, es una reivindicación que estamos ahí. Creemos que el sitio más idóneo es la Preciosa Sangre, pero no acaba de desbloquearse el asunto".



Para ello, se han mantenido reuniones con el Obispado, propietario de la iglesia, pero no acaba de salir adelante, antes de mantener una reunión con el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos.



Este encuentro protocolario, se ha presentado al regidor la nueva junta directiva de la unión que ha tenido que remodelarse con motivo de la incorporación de la vicepresidenta, Jacobi Ceballos, al equipo de Gobierno local, con lo que se ha reajustado la directiva "con gente joven" para garantizar el relevo generacional cuando acabe el mandato de Benítez.



Benítez se ha congratulado de que se haya aumentado la subvención municipal destinada a las cofradías, que ha pasado de 28.000 a 37.000 euros, lo que supone un incremento del 30% que se repartirán las 16 cofradías penitenciales, además de los 2.000 euros que se otorgan a la Cofradía de la Sagrada Cena, que está fuera de la unión por ser sacramental.



"Ya estamos pidiéndole a las cofradías las facturas para la justificación de los gastos", ha dicho Benítez, con el objetivo de poder distribuir las ayudas del consistorio.



También se ha presentado al alcalde el calendario de cultos y actos de todo el curso que se aprobará en el pleno de la unión del mes de septiembre donde se llevarán otros asuntos relacionados con la organización de la Semana Santa de 2024.



Mateos, por su parte, ha ofrecido a las cofradías la colaboración institucional para el desarrollo de sus actividades y actos que se pondrán en marcha de septiembre de este año a julio de 2024.



El alcalde ha reconocido el trabajo realizado por la Unión de Cofradías Penitenciales y ha destacado "la magnífica labor de difusión que hacen durante todo el año del patrimonio cultural religioso de nuestra ciudad y que tiene como culmen la Semana Santa, Fiesta Interés Turístico Internacional, posicionando así a Cáceres en el ámbito nacional e internacional".