Alcalde Cáceres aboga por impulso público y privado para recuperar entorno calle Pintores

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha abogado por dar un impulso desde el ámbito público pero también privado para recuperar el entorno de la calle Pintores, que atraviesa una situación de decadencia con locales comerciales cerrados y fachadas en mal estado, que dan una imagen negativa de la ciudad al ser una vía principal de acceso a la Plaza Mayor y núcleo de tiendas y servicios que van desapareciendo con los años.

Mateos ha mostrado su "preocupación" por el estado de esta vía y ha augurado que "la solución no es precisamente fácil", porque son muchos los factores que inciden en su estado.

El primer edil ha matizado que "es una cuestión urbanística pero también es una cuestión de dinámica comercial, y es una cuestión en la que no sólo la iniciativa pública tiene que impulsar, sino también crear un componente de iniciativa privada, y eso es en lo que estamos trabajando".

El primer paso que se dará será mejorar la imagen con la eliminación de los grafitis de Pintores de su entorno, "que se encuentran en un estado lamentable y que no hacen atractivo a esa zona".

Mateos ha señalado que hay que sentarse con los comerciantes y posibles negocios que podrían asentarse en la zona "para buscar y poner encima de la mesa posibles acciones que sean complementarias para revitalizar esta zona".

Y, ha concluido que "es una cuestión no solo urbanística, sino también desde el punto de vista comercial. Y es una cuestión que me preocupa, y mucho, porque es el centro de la ciudad de Cáceres, es la puerta de entrada al turismo, y somos muchos los cacereños que pasamos por Pintores y su entorno todos los días. Desde luego, no es plato de buen gusto ver esta zona".