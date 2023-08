Fundación Lumbini Garden espera "un último encuentro" para decidir sobre el Gran Buda

Ep

Responsables de la Fundación Lumbini Garden, que impulsa la construcción de un complejo budista en Cáceres, está a la espera de "un último encuentro" con el Gobierno local de la capital cacereña para decidir si se impulsa o no el proyecto Gran Buda, que se pretende erigir en el cerro Arropé, de propiedad municipal, y cuyos terrenos deben cederse en uso a la fundación para erigir la gran estatua de 46 metros como inicio de esta iniciativa.



El presidente de la Fundación Lumbini Garden, José Mauel Vilanova, ha anunciado además que Japón se posiciona para llevarse el proyecto "si Caceres no termina de ponerlo en marcha".



"Donde una puerta puede cerrarse, otra se abre", ha asegurado Vilanova en sus redes sociales y recoge Europa Press. "No solo cederían el suelo sino que también se encargarían de la construcción del Gran Buddha", ha añadido.



Por ello, la Fundacion Lumbini Garden España está a la espera de "un último encuentro" con el consistorio municipal cacereño, tras el cual, "reflexionará sobre el destino final de este gran proyecto".



"Japón quiere acceder a los más de 100 millones de turistas chinos de clase media alta que viajan por el mundo por motivos culturales y espirituales con un gasto medio de 5.000 dólares diarios", concluye Vilanova.