Jefatura Policía Local Cáceres renovará su sistema de videovigilancia y control de acceso

La Jefatura de la Policía Local de Cáceres renovará su sistema de videovigilancia y control de accesos por uno más moderno, ya que el actual data de los años noventa, y cuyo plazo de ejecución es de tres meses desde la firma del contrato.



En concreto, la empresa adjudicataria es Saima Seguridad, por 168.600 euros, y la actuación está cofinanciada en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, 2014-2020.



Además, en una segunda fase, servirá para la futura integración con el centro de control de tráfico en la ciudad, que también está situada en la misma jefatura.



Así lo ha avanzado este viernes el concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, durante la presentación de este proyecto en la Jefatura de la Policía Local, en la que ha destacado el objetivo de "mejorar este servicio público necesario para la ciudad" para que sea "lo más eficiente posible" y convertir a la Policía Local de Cáceres "en una policía del siglo XXI".



En este sentido, las actuaciones que se llevarán a cabo en la Jefatura de la Policía Local recogen, por un lado, la instalación de un sistema de cámaras formado por 16 cámaras de videovigilancia exteriores con visión nocturna y autoiris, junto con otras cuatro cámaras motorizadas con zoom.



A su vez, en el interior del edificio, se instalará el número necesario de cámaras para cubrir todas las dependencias de manera completa, ha explicado el concejal de Servicios Públicos.



CONTROL DE ACCESOS

Por otra parte, se renovará el control de accesos, con un sistema que debe cubrir todas las puertas de acceso de la parcela y las de las dependencias interiores, y en el que el bloqueo y desbloqueo se realice de manera eléctrica mediante tarjeta inalámbrica, pulsador y mando.



Al mismo tiempo, las puertas estarán equipadas con un sistema automático de cierre, hidráulico o de muelle según sean las características de las mismas que garantizará su cierre una vez atravesada, según explica el Ayuntamiento de Cáceres en una nota de prensa.



Cabe destacar que el acceso será diferente en función de si se trata de personal de la jefatura o cualquier otro ciudadano, ya que en este caso será inicialmente grabado por la cámara, pulsará en un intercomunicador, y se le desbloqueará la puerta desde el centro de seguridad.



Por su parte, el personal también deberá entrar en foco de la cámara y acercará su tarjeta de acceso en un lector, y si está autorizado, entrará, y en el caso de los lugares restringidos, el ciudadano no podrá entrar, ni siquiera acompañado por personal de la jefatura. El personal, una vez que entre en foco de la cámara, pasará la tarjeta, se emitirá un aviso en el centro de control, que autorizará o no el paso.



Para el acceso de personas desde el parking, habrá un sistema de torno con termoescaner y contador de personas, en el que el torno se puede bloquear en función de una serie de parámetros, como por ejemplo que se supere el número de personas permitido.



Allí las cámaras registrarán las matrículas de todos los vehículos que accedan a parking de visitas, por lo que se podrá cotejar con los listados disponibles si el vehículo es de interés policial, si ha sido robado, bajo detención administrativa, de una clase medioambiental inadecuada, no está asegurado o no ha pasado la ITV.



Para todo ello, habrá que adaptar el centro de control existente en la actualización para dotarlo de la capacidad necesaria para soportar el nuevo sistema.



Finalmente, se dotará de 18 cámaras corporales policiales para grabación de intervenciones, que amplíen la capacidad del sistema de videovigilancia, y cuyas imágenes estarán encriptadas, por lo que los agentes no podrán manipularlas.